Meteo Italia: FORTE CALDO in impennata. Temperature. DURATA

La situazione meteo italiana, nonostante non veda ancora vera e propria ondata di caldo africana, in molti si stanno già un po' lamentando del caldo e dell'afa, specie al Nord Italia. Le temperature non sono particolarmente alte ma, le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, mantengono ancora un tasso di umidità piuttosto elevato soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il disagio proviene dal fatto che non abbiamo avuto una stagione di mezzo nella norma, e che siamo passati da temperature diurne di 12/16°C a 30°C in 48 ore. Di conseguenza sono salite anche le temperature notturne.

Meteo Italia: CALDO AFRICANO nel weekend, impennata delle temperature

Il risultato è che anche valori prossimi ai 30 gradi si affrontano con maggior difficoltà. Ma quanto durerà ancora questa fase moderatamente calda e afosa?

Fino al prossimo fine settimana non ci saranno particolari scossoni al Nord e su gran parte del Centro. Al Sud e sulle due Isole Maggiori invece, proprio a cavallo del weekend, si avrà una temporanea seppur intensa fase calda con temperature che potrebbero toccare anche valori prossimi ai 40°C specie nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia.

ONDATA DI CALDO, ultime novità meteo: cambia tutto la prossima settimana

Farà un po' più caldo anche al Sud ed inoltre, un lieve aumento tra Domenica e Lunedì, si avvertirà anche sulla Pianura Padana specie fra l'Emilia Romagna ed il Veneto.

I primi giorni della prossima settimana vedranno un'impennata termica rilevantissima al Centro Sud, con una massiccia ondata di calore. I 40°C nelle zone interne si potrebbero raggiungere su ben più ampi territori.

Meteo al 17 GIUGNO, dal CALDO africano al REFRIGERIO e TEMPORALI

Passata la sfuriata di caldo rovente, fra Mercoledì 12 e Giovedì 13, ecco che un vortice di bassa pressione alimentato d'aria fredda, scenderà di latitudine venendo a minacciare il nostro Paese. In questo contesto la situazione meteorologica potrebbe peggiorare con un conseguente e generale calo delle temperature.

Questa prima ondata di caldo dunque, potrebbe avere una fine e le temperature potranno assumere nuovamente un contesto decisamente meno caldo.

Meteo 7 giorni: CALDO AFRICANO verso il Sud, TEMPORALI passeggeri al Nord

Ci aggiorneremo come al solito nei prossimi appuntamenti, e con i numerosi articoli quotidiani.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo di metà giugno, un break di TEMPORALI potenzialmente pericoloso

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Temperatura sino 40 gradi in 2 ondate di calore: è meteo estremo

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina