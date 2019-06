Meteo 7 giorni: Italia tra CALDO africano e TEMPORALI, la previsione

METEO SINO AL 12 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Le regioni del Centro-Sud Italia attendono l'esplosione del meteo estivo con la prima vera ondata di calore della stagione. Le regioni settentrionali sono invece più ai margini della cupola anticiclonica e per questo risentono d'infiltrazioni instabili alla base di temporali, ma l'alta pressione riuscirà ora a garantire meteo più stabile e caldo sul finire della settimana.

Il previsto ulteriore rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo e sull'Italia deriverà dalla presenza di una saccatura atlantica in approfondimento sull'Europa Occidentale, che ospita peraltro un vortice molto profondo ora a ridosso della Galizia ed in previsto spostamento verso la Francia Atlantica con venti tempestosi.

Le temperature sono in forte aumento in vista del weekend. L'ondata di calore salirà prepotentemente alla ribalta su tutto il Centro-Sud negli ultimi giorni della settimana, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale che andrà traslando verso levante coinvolgendo quindi più direttamente la nostra Penisola. Avremo picchi anche superiori ai 35 gradi sulle due Isole Maggiori.

Il promontorio anticiclonico africano sembra destinato a mettere solide radici e non sarà facile da sradicare sul Mediterraneo, dato che si va unendo alla forte area di alta pressione già presente tra Europa Orientale e Russia, come conseguenza della presenza di una saccatura atlantica protesa sull'Europa Occidentale e fin sul Marocco.

Ulteriori disturbi sono attesi al Nord nei primi giorni della settimana, dove l'anticiclone continuerà a soffrire l'inserimento d'infiltrazioni instabili. Le precipitazioni temporalesche coinvolgeranno principalmente le Alpi, ma pur localizzate potranno sconfinare di nuovo verso le pianure, risultando anche violente.

Il caldo resterà intenso al Centro-Sud, con possibilità di ulteriori aumenti di temperatura e picchi oltre i 35 gradi. Un cambiamento sembra probabile da mercoledì 12 giugno, per lo sfondamento più a levante della saccatura che andrebbe a determinare un peggioramento meteo più organizzato al Nord con calo termico su tutte le regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna.

METEO VENERDI' 7 GIUGNO, RINFORZA L'ANTICICLONE CON TANTO SOLE

Scenari soleggiati quasi ovunque, ad eccezione delle estreme regioni nord-occidentali con instabilità perlopiù confinata tra Val d'Aosta e Alto Piemonte, dove sarà probabile qualche precipitazione in giornata, ma si tratterà di fenomeni modesti. Qualche annuvolamento di tipo medio-alto porterà limitati disturbi in Sardegna ed alto versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà incontrastato.

METEO WEEKEND, QUALCHE NUOVA INSIDIA DOMENICA AL NORD

Sabato sarà nel complesso la giornata più stabile, con prevalenza di sole su gran parte della Penisola, fatta eccezione per dei limitati disturbi su Alpi e Nordovest, specie al mattino quando sarà possibile qualche pioggia residua su alto Piemonte, Alpi lombarde e confini alto-atesini, ma in attenuazione. Altre nubi transiteranno in Sardegna, con qualche goccia di pioggia.

Per domenica è atteso un nuovo lieve indebolimento dell'anticiclone sul Nord-Ovest, per il sopraggiungere d'aria instabile che sarà causa di qualche rovescio o temporale a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure di Piemonte ed Ovest Lombardia tra sera e notte con anche grandinate. Sole prevalente altrove, salvo isolati rovesci sul Centro-Nord Appennino e Sardegna interna.

CALDO AFRICANO AL CENTRO-SUD NEL WEEKEND FARA' SUL SERIO

Confermiamo l'aumento termico sensibile negli ultimi giorni della settimana, quando l'anticiclone sub-tropicale sposterà il proprio asse proprio sull'Italia, agevolando l'afflusso di correnti d'estrazione nord-africana al Centro-Sud. Non sono escluse punte di 33/35 gradi nel weekend al Meridione, sulle aree interne, e picchi anche più elevati tra Sardegna e Sicilia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In avvio di settimana l'anticiclone africano si manterrà proteso al Centro-Sud, dove le temperature si confermeranno ben al di sopra della norma ed il caldo diverrà fastidioso, con possibili punte attorno ai 35 gradi. Sulle regioni settentrionali vi sarà ancora il disturbo d'infiltrazioni d'aria più fresca in quota, in attesa di un peggioramento meteo probabilmente più organizzato da mercoledì.

Pubblicato da Mauro Meloni

