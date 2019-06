Meteo domani sull'Italia, sempre più ESTATE. Sole e CALDO, locali TEMPORALI

Si sta consolidando il campo anticiclonico sull'Italia con meteo di conseguenza sempre più estivo, mentre si affievolisce la residua instabilità temporalesca sulle regioni più meridionali, per via di quella depressione balcanica in indebolimento ed in ulteriore allontanamento verso levante.

Il caldo si va gradualmente affermando su gran parte dell'Italia, ma per il momento sono le regioni settentrionali a risentirne in modo più marcato. Si tratta peraltro di caldo torrido, non certo afoso, quindi per il momento non determina particolare disagio.

Meteo CALDO, ma riecco i TEMPORALI con la GRANDINE

Come sovente accade in questo periodo, questi primi caldi sono più avvertite sulle zone d'entroterra, con marcata differenza termica rispetto alle spiagge. Va considerato che le acque marine sono molto più fresche del normale e contribuiscono a limitare gli effetti della calura sulle coste.

Il dominio anticiclonico andrà sempre più consolidandosi al Centro-Sud. Andrà però monitorata una saccatura in approfondimento sull'Europa Occidentale, che lentamente si approssimerà con le propaggini più avanzate verso le Alpi e l'Italia del Nord-Ovest.

Durata dell'ondata di caldo africano: incertezza assoluta

Vediamo il dettaglio del tempo previsto per domani, mercoledì 5 giugno 2019. L'anticiclone avrà la meglio e garantirà gran sole su quasi tutte le regioni. Qualche temporale in più lo vedremo sulle Alpi, per infiltrazioni d'aria fresca in quota dalla Francia. Locali acquazzoni si potranno spingere alle aree pedemontane.

L'instabilità sarà invece molto più soft lungo l'Appennino e al Centro-Sud, con fenomeni molto più sporadici e localizzati, relegati al Salento, alla Lucania e ai rilievi settentrionali della Calabria. Qualche rovescio potrà aversi anche sull'interno dell'Abruzzo. Le temperature saliranno di qualche grado al Sud.

Pubblicato da Mauro Meloni

