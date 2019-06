NOVITA' meteo, ecco L'ANTICICLONE AFRICANO. I 40°C, vediamo dove

Cambiamento meteo repentino ancora una volta. Il fresco fuori stagione ed il tempo capriccioso dei giorni scorsi sono ormai un ricordo per molte regioni d'Italia. Solo il Sud Italia deve ancora rientrare in un contesto totalmente consono al calendario ma molto presto arriverà anche il suo turno.

Insomma, ci sono ormai tutti i presupposti per un ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo climatiche praticamente su tutto il Paese. Non dimentichiamoci però che siamo appena agli inizi di Giugno e la stabilità assoluta non dovrebbe essere ancora di casa.

Nei prossimi giorni infatti, nonostante il tempo si andrà orientando verso una ritrovata stabilità atmosferica, ci sarà sempre spazio per qualche piccolo disturbo con temporali.

Ora, la nostra attenzione si rivolge soprattutto al tema che scotta: il caldo. Nel corso di questa settimana si farà sentire gradualmente anche al Sud, ma la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre, farà sì che non si raggiungeranno certo valori estremi.

Sul fronte caldo le cose potrebbero invece peggiorare col passare dei giorni in quanto, l'Anticiclone delle Azzorre, sembra ormai deciso a lasciar spazio a quello africano, una figura ben poco tollerata dagli amanti del fresco. Come ben sapete, questo mastodontico contenitore d'aria bollente di origine sub tropicale è solito portare temperature elevate su molte regioni d'Italia, anche con afa.

E' quanto potrebbe accadere proprio a cavallo del prossimo fine settimana quando le roventi correnti d'aria in arrivo dal cuore dell'Africa, invaderanno l'area mediterranea colpendo anche alcuni tratti del nostro Paese. A finire arrosto, si fa per dire, saranno soprattutto le regioni del Sud Italia, dove tra Domenica 9 e Martedì 11 Giugno si potranno toccare valori intorno ai 40°C su alcune aree interne della Sicilia e della Sardegna. Molto caldo farà anche sul resto del Sud.

Man mano che ci si sposterà verso nord, le temperature risulteranno ulteriormente meno calde specialmente sulle regioni settentrionali dove soffieranno correnti più fresche ed umide di origine atlantica, ma che saranno anche alla base di temporali sparsi, specie sui rilievi alpini ed appenninici, in temporanea estensione alla Valle Padana.

In merito alla durata di questa ondata di caldo ce ne occuperemo nei prossimi editoriali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

