Meteo CALDO, ma riecco i TEMPORALI con la GRANDINE

Caldo, sole e alta pressione non sempre sono indice di condizioni meteo di bel tempo assoluto. Anzi, soprattutto nei periodi estivi, la maggior concentrazione di calore, specialmente in presenza di un'alta pressione non totalmente ben strutturata a tutte le quote, può favorire lo sviluppo di improvvisi temporali accompagnati anche da locali grandinate. Questo fenomeno, classico dei mesi caldi estivi, si attiva soprattutto sui rilievi alpini, in Valle Padana, e più sporadicamente in Appennino centro meridionale.

Nei prossimi giorni assisteremo ad una situazione molto simile a quella appena descritta. Oggi infatti, nonostante la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre, il bel tempo sarà minato da qualche temporale sparso in sviluppo nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Nel contempo, una residua circolazione ciclonica in fase ormai di definitiva attenuazione al Sud Italia, porterà qualche temporale e locali grandinate sui monti del Sud specie fra la Basilicata e il nord della Calabria.

Altrove il tempo si manterrà ancora bello e soleggiato, con temperature abbastanza elevate al Centro Nord, seppur senza eccessi. Al Sud, invece, le temperature saranno in aumento ma resteranno ancora per oggi lievemente inferiori rispetto al resto del Paese.

Tra Mercoledì 5 e Giovedì 6, la stabilità atmosferica guadagnerà strada ulteriormente anche al Sud e le uniche note d'instabilità, continueranno ad essere ad appannaggio dei rilievi alpini e prealpini.

Tra Venerdì ed il successivo fine settimana, l'Anticiclone delle Azzorre verrà sostituito da quello africano che concentrerà la sua calda azione stabilizzante principalmente al Sud. Su queste zone avremo caldo in forte aumento e bel tempo generalizzato. Anche al Centro e sulle pianure del Nord il tempo si manterrà abbastanza tranquillo, ma con clima meno rovente.

Faranno invece eccezione le Alpi, le Prealpi e localmente le pianure adiacenti del Veneto, le vallate del Trentino dove nel pomeriggio, ecco che scoppieranno nuovi temporali alimentati, in questo frangente, anche da un debole afflusso d'aria moderatamente fresca ed instabile di provenienza atlantica

Ci aggiorneremo come al solito nei prossimi appuntamenti, e con i numerosi articoli quotidiani.

