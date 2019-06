Meteo per domani, tra sole e caldo in aumento. Qualche temporale pomeridiano

L'alta pressione si rafforza sull'Italia, con meteo via via più stabile pur con qualche ulteriore insidia temporalesca soprattutto sulle regioni più meridionali, per via di quella depressione balcanica in indebolimento ed in ulteriore allontanamento verso levante.

Il caldo sta prendendo sempre più importanza. Per il momento questa fase estiva si fa sentire maggiormente al Nord e regioni interne tirreniche lontane dal mare. Va considerato che le acque marine sono molto più fresche del normale e contribuiscono a limitare gli effetti della calura sulle coste.

Meteo settimana: ITALIA prima ONDATA di CALORE, temporali al NORD

Siamo in una fase caldo torrido, non certo afoso, più avvertito sulle zone interne di pianura del Centro-Nord. Tuttavia, gradualmente, la traslazione verso est dell'anticiclone, con crescente supporto subtropicale, andrà a portare un ulteriore rialzo termico con l'estensione del caldo anche al Sud.

Meteo ESTIVO, ondata di CALDO, ma attenzioni ai TEMPORALI

Vediamo ora nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 4 giugno. Condizioni di tempo decisamente soleggiato al Nord, salvo qualche addensamento consistente a ridosso delle aree alpine e appenniniche settentrionali, dove non mancheranno isolati spunti temporaleschi.

I temporali saranno più probabili e diffusi sui settori nord-occidentali, ove non sono da escludere locali sconfinamenti tra pomeriggio e sera alle aree pianeggianti pedemontane, in particolare per quanto attiene il Piemonte.

Il bel tempo sarà presente, almeno nella prima parte del giorno, ancora al Centro-Sud, con a seguire l'innesco di temporali pomeridiani sparsi più probabili a ridosso dei rilievi appenninici e zone interne adiacenti.

L'attività temporalesca tenderà comunque a ridimensionarsi, con qualche temporale più consistente ancora probabile su Lucania e Puglia Meridionale, in estensione fin sulle coste ioniche. Schiarite prenderanno poi ovunque il sopravvento dalla sera. Le temperature saliranno ancora lievemente, con punte di 32 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

