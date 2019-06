Meteo ESTIVO, ondata di CALDO, ma attenzioni ai TEMPORALI

Una buona fetta del nostro Paese ha ritrovato tranquillità sul fronte meteo, ma anche da quello termico. A regalarci questo assaggio d'Estate ci pensa l'Anticiclone delle Azzorre che in questi ultimi giorni si è gradualmente esteso su tutto il Nord Italia e su alcune aree del Centro. Altrove la situazione generale si mantiene più instabile per effetto di una residua circolazione ciclonica con centro motore tra le regioni meridionali e la vicina Grecia.

Con l'inizio di questa nuova settimana la situazione non farà registrare grossi scossoni anche se si accentuerà la tendenza temporalesca sulle regioni alpine, prealpine e localmente sulle pianure adiacenti.

Meteo Italia: CALDO confermato sino a 40 gradi. TEMPORALI al Nord

Dopo un Lunedì mattina tutto sommato tranquillo, ecco che nel pomeriggio si svilupperanno gli ormai soliti temporali al Sud e su alcuni tratti del Centro ma, come detto, anche su talune zone del Nord. A rischio saranno un po' tutta la fascia alpina, prealpina e localmente le pianure del nord Ovest come sul Piemonte e la Lombardia. Nel tardo pomeriggio alcuni minacciosi temporali potranno lambire le aree più settentrionali dell'Emilia.

Sia i temporali previsti al Sud e parte del Centro ma anche quelli al Nord, potranno essere localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e dalla grandine.

Meteo Europa: dal freddo al caldo record per Giugno in Francia

Dando uno sguardo al tempo dei prossimi giorni, anche la giornata di Martedì sarà molto simile alla precedente. Fra Mercoledì e Giovedì invece, comincerà ad avanzare l'Anticiclone africano pronto a portare sull'Italia la prima seria andata d caldo. L'alta pressione sub tropicale, non riuscirà tuttavia ad estendere la sua calda e stabile influenza a tutto il Paese specie al Nord, dove, correnti più umide e meno calde di provenienza atlantica, porteranno qualche nota d'instabilità e un clima meno caldo. Ma su questo aspetto ci aggiorneremo in altri editoriali.

Per intenderci, a patire l'ondata di caldo saranno soprattutto le regioni centro meridionali, in particolare la Sardegna e la Sicilia. Nelle aree interne delle Isole Maggiori si potranno raggiungere i 40°C sul finire di questa settimana.

Neve da record, mete estivo eccezionale in Colorado

Ci aggiorneremo in merito.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo Aeronautica 30 giorni: ecco Giugno, il bollettino integrale

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina