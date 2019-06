Meteo Florida: grandi incendi boschivi e fortissima ondata di caldo

CRONACHE METEO: un incendio scoppiato nel Parco Naturale Nazionale di Ocara, in Florida, ha interessato oltre 260 ettari di bosco e di zone residenziali, tanto che sono state evacuate circa 50 case e 200 persone.

Il rischio incendio è molto alto in tutta la Florida, a causa dell'ondata di caldo in corso da molti giorni.

L'aeroporto internazionale di Jacksonville, nella parte settentrionale della Florida, ha visto un mese di Maggio caldissimo, con una temperatura media di +26,2°C, circa +2,9°C oltre la norma, ed andando ad uguagliare il precedente Maggio più caldo degli ultimi 40 anni, quello del 1991.

Questa coincidenza, tra il freddo in Europa ed il caldo sul sud est statunitense, non deve sorprendere più di tanto, in meteorologia si parla di "tele connessioni", quando una situazione meteorologica particolare in una zona del mondo trova riscontro in un'altra situazione rara in un'altra zona.

In questo caso la disposizione delle zone di Alta e Bassa pressione tra Stati Uniti ed Atlantico ha determinato il caldo nel sud est statunitense ed il freddo in Europa.

