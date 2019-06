Mari italiani freddi, ritarda la stagione balneare. Ma cambierà

A seguito delle condizioni meteo di Maggio decisamente più fredde rispetto alla media, di cieli nuvolosi, la temperatura superficiale dei mari è inferiore alla media. E lo si evince anche dalla differenza di temperatura tra zone interne e costa.

Questi giorni parliamo dell'arrivo dell'Estate non per tutti, citando il fresco che fa soprattutto al Sud Italia ed in Sicilia, non evidenziando il fresco che fa nelle località di mare anche al Nord Italia.

Nella costa ligure, ad esempio, oggi a stento si sono superati i 20°C, nell'Adriatico settentrionale il calore delle zone interne si è rapidamente propagato alla costa, innalzando i termometri.

Infatti, le stazioni meteo delle località costiere adriatiche hanno subito già un bel passo avanti, ad esempio Rimini 27°C, Venezia Tessera 29°C, Trieste 25°C (ma con temporali in zona).

Di contro ci sono molte località della Valle Padana, dove la temperatura è salita anche oltre i 30°C, ed in alcune zone fin sino quasi 32°C.

Eppure, sulla base del tempo che faceva, c'è stato molto scetticismo sull'arrivo così dirompente del caldo estivo. Pensate che a Milano città la temperatura è di 31°C, e stanotte a stento l'isola di calore urbano ha consentito una minima sotto i 20°C. I 30°C sono ormai alla portata di tutte le città padane, e ciò vuol dire caldo estivo.

Il fresco attanaglia il Sud Italia, a Napoli attualmente ci sono 19°C a Capodichino, a Bari 20°C, a Reggio Calabria 22°C, a Catania Fontanarossa 19°C. Fresco destinato a sparire in settimana, quando si avrà un fortissimo aumento della temperatura, la cessazione delle condizioni meteo ideali per i temporali, e la radiazione solare di Giugno riscalderà rapidamente le fresche acque superficiali.

E' perciò desumibile che entro metà mese, i mari italiani tornino su valori nella media del periodo, e che diventi ovunque gradevole fare il bagno nelle nostre spiagge. Insomma, dopo un ritardo nell'avvio della stagione balneare, rapidamente la situazione diverrà favorevole.

Questa una stima che dovrebbe avvenire entro 3 giorni:

Differenza temperature minime tra i giorni 5 e 2 giugno 2019

Arezzo -4°C, in diminuzione

Pisa, Siena, Vercelli -2°C, in diminuzione

Frosinone, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Novara, Perugia, Savona -1°C, in diminuzione

Alessandria, Aosta, Belluno, Carrara, Cuneo, Firenze, Lanusei, Lucca, Massa, Pesaro, Potenza, Prato, Rieti, Salerno, Tortolì, Viterbo 0°C, stazionaria

Asti, Benevento, Caserta, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Olbia, Pavia, Pescara, Pistoia, Urbino, Varese, Verbania, Verona, Villacidro 1°C, in aumento

Agrigento, Avellino, Bergamo, Brescia, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Como, Fermo, Foggia, Forlì, Gorizia, Isernia, Latina, Lodi, Macerata, Monza, Napoli, Oristano, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia, Roma, Sanluri, Teramo, Torino, Trapani, Trieste, Venezia, Vibo Valentia 2°C, in aumento

Ancona, Andria, Ascoli Piceno, Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Cremona, Enna, Lecce, Lecco, Modena, Nuoro, Ragusa, Rimini, Siracusa, Udine 3°C, in aumento

Barletta, Caltanissetta, Carbonia, Catania, Cesena, Crotone, Iglesias, Mantova, Matera, Padova, Parma, Rovigo, Sondrio, Taranto, Terni, Trani, Treviso 4°C, in aumento

Ferrara, Palermo, Tempio Pausania, Vicenza 5°C, in aumento

Cosenza 6°C, in aumento

Sassari 7°C, in aumento

Trento 8°C, in aumento

Bolzano 9°C, in aumento

Differenza temperature massime tra i giorni 5 e 2 giugno 2019

Oristano, Sassari 8°C, in aumento

Cosenza, Potenza, Tempio Pausania, Vibo Valentia 7°C, in aumento

Andria, Avellino, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia, Catanzaro, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Ragusa, Reggio di Calabria, Trapani 6°C, in aumento

Bari, Benevento, Brindisi, Catania, Iglesias, Messina 5°C, in aumento

Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Barletta, Caserta, Chieti, Crotone, Fermo, L'Aquila, Macerata, Palermo, Siracusa, Taranto, Teramo, Trani 4°C, in aumento

Aosta, Bolzano, Cesena, Isernia, Nuoro, Pescara, Salerno, Sanluri, Urbino 3°C, in aumento

Bologna, Ferrara, Forlì, Frosinone, Lecco, Livorno, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti, Rimini, Terni, Trento, Verbania, Verona, Vicenza, Villacidro 2°C, in aumento

Arezzo, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lanusei, Latina, Lodi, Mantova, Olbia, Pesaro, Piacenza, Rovigo, Sondrio, Tortolì, Treviso, Varese 1°C, in aumento

Belluno, Cagliari, Carrara, Firenze, Gorizia, Imperia, La Spezia, Lucca, Massa, Milano, Monza, Novara, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Siena, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo 0°C, stazionaria

Alessandria, Asti, Genova, Savona, Udine, Vercelli -1°C, in diminuzione

Grosseto, Roma -2°C, in diminuzione

