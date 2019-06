Meteo 7 giorni: CALDO ESTIVO in aumento. TEMPORALI

METEO SINO AL 9 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Sole e caldo caratterizzano il meteo d'inizio settimana sull'Italia, pur con qualche ulteriore insidia temporalesca sulle regioni più meridionali, per via di quella depressione balcanica in indebolimento ed in ulteriore allontanamento verso levante. Le temperature sono in aumento, tanto che al Nord ed in alcune aree interne delle regioni centrali tirreniche si raggiugono i 30 gradi, con picchi superiori.

Questo rialzo delle temperature derivante dall'azione congiunta del soleggiamento e da aria via via più calda in quota e ancora secca nei bassi strati. Per il momento questa fase estiva si fa sentire al Nord e interne tirreniche lontane dal mare. Va considerato che le acque marine sono molto più fresche del normale e contribuiscono a limitare gli effetti della calura sulle coste.

Avremo caldo torrido, non certo afoso, più avvertito sulle zone interne di pianura del Centro-Nord. Col passare dei giorni, durante la settimana, l'anticiclone si rafforzerà sempre più, assumendo una componente sempre più calda subtropicale. Andrà però monitorata una saccatura in approfondimento sull'Europa Occidentale, che proverà a lambire le Alpi e l'Italia di Nord-Ovest.

A metà settimana il caldo diverrà maggiormente protagonista su tutto il Centro-Sud, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale che andrà traslando verso levante coinvolgendo quindi più direttamente la nostra Penisola. Le condizioni di instabilità termoconvettiva sulle regioni meridionali tenderanno a smorzarsi e quindi non ci saranno più temporali.

Nel contempo, tuttavia, la spinta incalzante della depressione atlantica sul comparto occidentale europeo porterà delle conseguenze, seppur limitate sul Nord Italia. Avremo quindi un cambio di passo rispetto al weekend e all'inizio di settimana, con le regioni più settentrionali che risulteranno più soggette all'instabilità che si manifesterà attraverso temporali soprattutto diurni.

Non sono da escludere fenomeni temporaleschi localmente violenti, a causa di contrasti termici esplosivi per il notevole accumulo di calore e d'energia termica. Le temperature, nella seconda parte di settimana, saliranno notevolmente al Centro-Sud ed Isole, con punte possibili oltre i 35 gradi. Si tratterà di valori ben superiori alla media d'inizio giugno.

METEO MARTEDI' 4 GIUGNO SEMPRE PIU' ESTIVO, LOCALI BREVI ACQUAZZONI

Avremo tempo decisamente soleggiato al Nord, salvo qualche addensamento a ridosso delle aree alpine e appenniniche settentrionale, dove non mancheranno isolati spunti temporaleschi più probabili e diffusi sui settori nord-occidentali, ove non sono da escludere locali sconfinamenti alle aree pianeggianti pedemontane.

Il bel tempo sarà presente, almeno nella prima parte del giorno, ancora al Centro-Sud, con a seguire temporali pomeridiani sparsi più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. L'attività temporalesca tenderà comunque a ridimensionarsi, con qualche temporale più consistente ancora probabile su Lucania e Puglia Meridionale, in estensione fin sulle coste ioniche. Schiarite dalla sera.

METEO META' SETTIMANA ESTIVO, QUALCHE TEMPORALE IN PIU' SUL NORD

Scomparirà quasi del tutto l'instabilità sulle regioni meridionali, che diverrà più isolata e confinata ai rilievi mercoledì, poi l'anticiclone avrà la meglio e garantirà gran sole. Qualche temporale in più lo vedremo sulle Alpi, per infiltrazioni d'aria fresca dalla Francia. Per giovedì i temporali si faranno più vivaci sui settori alpini, con probabile coinvolgimento di alcune aree della Val Padana.

CALDO IN FORTE AUMENTO ANCHE AL SUD

Dopo aver coinvolto il Nord e le zone interne tirreniche del Centro Italia, il caldo salirà in cattedra anche sul resto della Penisola. L'ondata di calore insisterà probabilmente per svariati giorni, divenendo forte al Sud dopo metà settimana, quando l'anticiclone sub-tropicale sposterà il proprio asse proprio sull'Italia, agevolando l'afflusso di correnti d'estrazione nord-africana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana vedremo ancora l'anticiclone africano proteso al Centro-Sud, dove le temperature si confermeranno ben al di sopra della norma ed il caldo diverrà fastidioso, con possibili punte di 33/36 gradi. Sulle regioni settentrionali vi sarà ancora il disturbo d'infiltrazioni d'aria più fresca in quota, con probabili temporali specie su Alpi ed occasionali in pianura.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

