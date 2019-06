Meteo d'Estate, iniziamo molto male

L'atteso meteo estivo sta arrivando anche al Centro Sud Italia ed in Sicilia, è giunto da pochissimo al Centro Nord Italia, dove la temperatura è salita sino i 30°C in molte città di pianura.

C'è tanta voglia di Estate, se abitate al Centro Nord, avrete già assistito alla mutazione rapida di abbigliamento che è avvenuta in poche ore, dove da maglioni, giubbini si è passati alle mezze maniche, ed essendo week end anche agli infradito. Per mezza Italia è giunta l'Estate, e come detto, la bella stagione si estenderà a tutto il nostro Paese.

Mari italiani freddi, ritarda la stagione balneare. Ma cambierà

Per un po' non parleremo di aria fredda polare (forse), ma di caldo via via più intenso, e chi aspettava l'Estate inizierà a domandarci quando finirà la calura. Vi parleremo anche dei forti temporali.

Parleremo di caldo, di grande calura, perché è questo che sembrerebbe esserci all'orizzonte. Per altro, le previsioni meteo che stimano quando farà caldo, inaspriscono verso il rovente di giorno in giorno, ciò dopo un tentativo di STOP che avremo a suon di temporali estivi, ma la calura africana potrebbe essere protagonista, che ne dicano molte previsioni meteo a lunghissimo termine.

Meteo 15 giorni, prima intensa ondata di CALDO. Anche oltre 35 gradi

In merito alle previsioni ad un mese, quelle per l'Estate, noi le divulghiamo perché vanno di moda, perché sono comunque diffuse da altri siti meteo italiani ed esteri (e centri meteo accreditati WMO), non perché ci crediamo fermamente, tanto che sottolineiamo spesso come una previsione meteo ha una buona affidabilità sino a circa 5 giorni. Ma anche fissare un periodo massimo di buona affidabilità non è molto corretto, in quanto questa varia a seconda del periodo dell'anno e della situazione meteo generale.

Noi temiamo che vi siano, nel corso dell'Estate, periodi molto caldi perché in giro per il Mondo succede questo, e come abbiamo avuto una situazione meteo di blocco, ove predominava il fresco, ci sono nel Pianeta, tante aree che patiscono per settimane il caldo ed alcune anche la siccità. Ciò è avvenuto ricorrentemente anche da noi in Italia gli scorsi anni, con alcune eccezioni, dove su parte del nostro Paese, o l'Italia intera, ci sono stati ampi periodi d'Estate con temperature quasi nella media o sotto la media e tanta pioggia.

Meteo 7 giorni: PIENA ESTATE prima al Nord, poi altrove. Nuovi TEMPORALI

Purtroppo, i modelli matematici a lunghissimo termine possono tracciare linee di tendenza che non danno alcuna certezza, e ora come ora siamo in una fase piuttosto importante, dove si potrebbe avviare o un lungo periodo caldo, oppure una fase calda seguita da molta instabilità atmosferica foriera di temporali.

Ebbene, ci sono in merito due tesi contrapposte. Ci spieghiamo meglio: alcune previsioni vedono un'Estate molto calda, altre tutt'altro per l'Italia, e per esser anche precisi, le ultime tendono a prevalere.

Meteo Italia, ieri superata la soglia di 30 gradi

Ma per avere un'idea meno approssimativa della linea di tendenza, dovremo aspettare un po'.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo Italia: Autunno al Sud, gli effetti di 15 gradi in su al Nord Italia

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

"Toto meteo" ondata di caldo: rischio di 40 gradi anche in aree urbane

- AOSTA

- BARI

Meteo Aeronautica 30 giorni: Giugno, bollettino integrale

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Meteo d'inizio estate fra nubifragi ed alluvioni in Europa, è già successo

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina