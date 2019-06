Meteo Italia: Autunno al Sud, gli effetti di 15 gradi in su al Nord Italia

La situazione meteo vista dal Meteosat è davvero eloquente: mostra come un flusso d'aria instabile interessi le regioni del Sud e la Sicilia, dove anche oggi sono attesi temporali sparsi, ciò dopo l'escalation temporalesca avvenuta ieri.

Poi ci fa vedere cieli sereni al Centro Nord Italia e la Sardegna, dove è improvvisamente scoppiata l'Estate 2019. Estate che ha visto temperature massime già attorno ai 28/30°C in vari centri urbani della Valle Padana.

L'Estate è scoppiata anche in montagna, nelle vallate alpine, dove la temperatura oggi è attesa in ulteriore lieve aumento.

Insomma, in men che non si dica siamo d'Estate, ed oggi i temporali, nonostante il fresco del Sud Italia, che nei prossimi giorni sarà solo un ricordo, in quanto la temperatura salirà sensibilmente.

La temperatura nel Nord Italia è salita sino a 15°C nei valori massimi in pochi giorni. Ora se questo non è meteo estremo cosa è? Noi siamo mica in America dove gli estremi sono ben altro, dove in Maggio hanno avuto 500 tornado accertati, record di caldo e di freddo, tempeste di varia natura. Il meteo è sconquassato, c'è poco da aggiungere, perciò si passa rapidamente da un estremo all'altro in meno che non si dica.

Quello che in passato avveniva con gradualità, oggi succede con irruenza.

