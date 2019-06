Meteo 7 giorni: ESTATE esplode al Nord, altri TEMPORALI al Sud. Poi MOLTO CALDO

METEO SINO AL 6 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Iniziano a salire alla ribalta il sole e il caldo, dopo un maggio dal meteo spesso avverso e clamorosamente anomalo per le temperature troppo basse. Tuttavia l'Italia è divisa in due e così sarà anche nel corso di tutto il weekend, per via di un'insistente circolazione d'aria fresca ed instabile con perno tra i Balcani e le regioni meridionali.

Etna torna in attività: VIDEO della nuova spettacolare eruzione

Ne deriva un meteo ancora inquieto al Centro-Sud, propizio ad acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, quando il riscaldamento facilita l'innesco dei focolai temporaleschi specie sulle aree interne. Tutt'altra situazione al Nord, protetto dal promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che rinforzerà ulteriormente assicurando stabilità e bel tempo.

Il sole si accompagnerà ad un ulteriore importante aumento delle temperature, con le prime prove di vera estate al Nord e su parte delle regioni centrali. La colonnina di mercurio toccherà i 30 gradi entro domenica ma non sarà da considerarsi un eccesso, tutt'altro. Sorprende non poco il fatto che per i primi 30 gradi si sia dovuto attendere addirittura l'inizio di giugno.

Nord America, sirene di allerta tornado anche nelle metropoli. Video meteo

METEO PROSSIMA SETTIMANA PIU' CALDO, MA TEMPORALI IN AGGUATO

Nessuna variazione meteo di rilievo è attesa per l'avvio della prossima settimana, con l'anticiclone al Nord e ancora qualche temporale al Sud. Il rialzo termico deriverà dall'azione congiunta del soleggiamento e da aria via via più calda in quota, oltre a una circolazione d'aria secca da nord. Sarà quindi caldo torrido, non certo afoso, più avvertito sulle zone interne di pianura lontane dal mare.

Meteo estremo USA, Arkansas sott'acqua: video meteo

Col passare dei giorni, durante la settimana, l'anticiclone si rafforzerà sempre più e le condizioni di instabilità termoconvettiva sulle regioni meridionali andrebbero attenuandosi ma non a scomparire del tutto. I massimi di pressione andrebbero a posizionarsi tra Baltico e Scandinavia, ma l'azione del promontorio sub-tropicale sarà garante di bel tempo estivo su gran parte dell'Italia.

Cenni di cambiamento si potrebbero avere da metà settimana in poi, con l'anticiclone subtropicale sempre più protagonista, che sposterà il suo asse sul Mediterraneo, determinando l'arrivo d'aria ben più calda al Centro-Sud Italia. Viceversa, il Nord potrebbe essere lambito marginalmente da infiltrazioni instabili convogliate da una saccatura fra la Francia e l'Iberia, con probabili temporali.

5G previsioni meteo in tilt, si torna indietro di mezzo secolo

METEO SABATO 1° GIUGNO, ANCORA INSTABILITA' DIURNA AL SUD

Il tempo instabile continuerà a colpire nelle ore più calde il Sud, il Lazio e l'Abruzzo, con temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine, specie tra Campania Meridionale, Basilicata e l'entroterra calabro. Non mancheranno sconfinamenti sulle coste. Condizioni di bel tempo prevarranno al Nord, salvo temporanei acquazzoni pomeridiani sulle Prealpi del Triveneto.

Caldo sì, ma non le solite esagerazioni meteo

METEO DOMENICA 2 GIUGNO, ALTRI VIVACI TEMPORALI DIURNI

Si ripeterà lo stesso schema del giorno precedente, con iniziale soleggiamento ed instabilità temporalesca che esploderà a macchia di leopardo nelle ore più calde sul Centro-Sud Appennino, per poi propagarsi verso le aree tirreniche con interessamento occasionale anche dei settori costieri.

Si rompe l'incantesimo meteo, l'Estate ai nastri di partenza

Qualche temporale pomeridiano-serale, ben più isolato, sarà possibile anche sui settori alpini.

CALDO ESTIVO AL NORD IN ACCENTUAZIONE

Meteo: i PROSSIMI GIORNI, un monologo di SOLE e TEMPORALI

Le temperature saliranno al Centro-Nord, con punte che potranno raggiungere i 28/30 gradi al Nord, nelle zone di pianura interne e sui fondovalle alpini. Ci attende quindi il primo vero caldo di stagione nel corso del weekend, quando avremo tempo d'estate soprattutto al Settentrione e sulla Toscana. Il caldo presumibilmente insisterà fino almeno a martedì, poi coinvolgerà anche il Sud.

METEO INIZIO SETTIMANA SEMPRE PIU' CALDO

Meteo domani, avvio weekend con Italia spaccata fra CALDO e TEMPORALI

Il promontorio anticiclonico dominerà anche all'inizio della nuova settimana, principalmente sulle regioni centro-settentrionali, con caldo sempre più intenso. Un po' d'instabilità persisterà al Sud, con ancora temporali pomeridiani sparsi più probabili a ridosso dei rilievi. L'attività temporalesca tenderà comunque a ridimensionarsi rispetto al weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Meteo e clima Maggio 2019: le anomalie termiche a livello globale

Chi pensava ad un avvio d'estate in seria difficoltà per tutto giugno potrebbe doversi parecchio ricredere, se saranno confermate queste proiezioni. Nel corso della prima decade di giugno potrebbe infatti predominare il promontorio anticiclonico subtropicale ed il caldo andrebbe via via a crescere, divenendo pian piano anche afoso.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina