Meteo Sud Italia: MALTEMPO --> CALDO sul serio

Mentre già al Centro-Nord splende il sole, al Meridione il meteo rimane particolarmente instabile: piogge e temporali interesseranno tutto il weekend e anche i primi due giorni della settimana prossima, a causa di una vasta circolazione depressionaria che continuerà a generare fenomeni temporaleschi sulle regioni meridionali.

Le regioni più interessate saranno Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con fenomeni di moderata intensità ma localmente non si possono escludere anche nubifragi: se da un lato il mare ancora freddo inibisce la formazione di fenomeni meteo violenti, da quell'altra la goccia fredda è molto ben strutturata e ha una circolazione abbastanza intensa al suo interno.

Andando a vedere però nel lungo termine, anche per il Meridione il tempo si stabilizzerà, anzi lo farà in maniera anche più corposa rispetto al Settentrione, visto che nella seconda parte della settimana prossima ci potrebbe essere la prima ondata di caldo di stagione, con valori che si porteranno diffusamente sopra i 30 gradi al Sud, con punte non escluse di 35: questo a causa di una profonda saccatura sul Mediterraneo Occidentale che piloterà aria caldissima sul Meridione.

Tutta Italia potrebbe essere sotto la cupola anticiclonica, ad eccezione del Nord-Ovest, che - come si vede dall'immagine - potrebbe rimanere ai margini, con valori termici si estivi ma senza eccessi e soprattutto con elevata possibilità di rovesci e temporali pomeridiani.

Siccome mancano ancora diversi giorni, vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani.

Pubblicato da Davide Santini

