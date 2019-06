CALDO normale a CALDO forte e persistente, trend METEO

Sembra impossibile da credere, ma non è affatto uno scherzo meteo. L'Estate sta arrivando e lo farà davvero col botto, ovvero con un'ondata di calore probabilmente lunga e destinata a crescere. Possiamo assicurare che non si tratta di esagerazioni, ma di quanto attualmente previsto dai centri meteo di calcolo.

Il caldo investirà dapprima il Centro-Nord a cavallo tra il weekend e l'inizio della nuova settimana, mentre il Sud vedrà temperature più in linea con il periodo e anche un tipo di tempo piuttosto instabile, favorevole a temporali ed acquazzoni nelle ore pomeridiane.

Meteo lungo termine: molto CALDO, avanza MALTEMPO a ovest

Questa prima fase di caldo sarà comunque abbastanza clemente, nel senso che le temperature non raggiungerano picchi così elevati. Di sicuro avremo valori anche oltre i 30 gradi e al di sopra della norma del periodo, ma negli avvii d'estate degli ultimi anni è spesso accaduto di molto peggio.

Va peraltro preso in considerazione un fattore assolutamente da non sottovalutare che è il mare, attualmente ben più fresco della norma a causa del clima anomalo di maggio. Le acque così fredde limiteranno non poco gli effetti della calura, soprattutto sulle aree costiere e pre-costiere che beneficeranno delle brezze.

Meteo al 12 GIUGNO, ecco il CALDO africano. DURATA

Il bello potrebbe però poi accadere nella seconda parte della prossima settimana. Doveroso usare il condizionale, visto che mancano diversi giorni. Tuttavia, i cervelloni meteo sembrano protendere su una decisa rimonta dell'anticiclone africano che porrà il proprio asse sull'Italia, richiamando aria rovente.

In questa fase, si genererà una configurazione congeniale all'afflusso di correnti sahariane verso l'Italia, per l'affondo di una saccatura verso Iberia e Marocco, che non troverà modo di sfondare facilmente verso levante, a causa dell'opposizione determinata dallo stesso anticiclone.

Si rompe l'incantesimo meteo, l'Estate ai nastri di partenza

Il caldo più forte quindi, dal 5/6 giugno, potrebbe investire il Centro-Sud, mentre il Settentrione d'Italia risulterebbe lambito da infiltrazioni d'aria fresca e più instabile in quota, da cui potrebbero derivare dei violenti temporali a causa di contrasti termici esplosivi. Vedremo se questa tendenza sarà confermata.

Ci troveremo sicuramente impreparati ad affrontare una simile calura nell'arco di pochi giorni, in quanto tale sbalzo metterà a dura prova il nostro organismo. D'altronde, in questo fine maggio si esce all'aperto ancora con abbigliamento pesante e vi è stato perenne bisogno dei caloriferi nelle abitazioni.

Evoluzione meteo prima decade di giugno: CALDO pronto a fare sul serio

STIMA ONDATA DI CALDO

Catania 37°C

Barletta, Foggia, Olbia 36°C

Andria, Trani 35°C

Matera, Nuoro, Sanluri, Oristano, Caltanissetta, Salerno 34°C

Agrigento, Bari, Benevento, Taranto, Crotone, Lecce, Caserta, Tempio Pausania, Messina, Firenze, Sassari 33°C

Catanzaro, Terni, Cosenza, Ragusa, Avellino, Chieti, Reggio di Calabria, Prato, Villacidro, Brindisi 32°C

Pistoia, Roma, Lucca, Massa, Napoli, Tortolì, Modena, Pisa, Ascoli Piceno, Bolzano, Cesena, Iglesias, Rimini, Rieti, Siracusa, Carrara, Enna, Forlì, Pescara 31°C

Cagliari, Ravenna, Pordenone, Reggio nell'Emilia, Ferrara, Grosseto, La Spezia, Lanusei, Palermo, Trento, Vicenza, Padova, Pavia, Rovigo, Lodi, Treviso, Frosinone, Gorizia, Milano, Bologna, Cremona, Parma, Verona, Como, Udine, Vercelli 30°C

Brescia, Monza, Novara, Piacenza, Teramo, Carbonia, Mantova, Pesaro, Torino, Trieste, Genova, Alessandria, Venezia, Arezzo, Isernia, Lecco 29°C

Imperia, Siena, Latina, Savona, Verbania, L'Aquila, Asti, Potenza, Viterbo, Sondrio, Trapani, Varese, Vibo Valentia, Belluno, Perugia 28°C

Ancona, Bergamo, Campobasso, Macerata, Livorno, Fermo 27°C

Urbino, Biella, Aosta, Cuneo 26°C

Pubblicato da Mauro Meloni

