Meteo 7 giorni: PIENA ESTATE prima al Nord, poi altrove. Nuovi TEMPORALI

METEO SINO AL 7 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Sale in cattedra l'anticiclone estivo, dopo un maggio dal meteo spesso avverso e clamorosamente anomalo per le temperature troppo basse. L'Italia resta però spaccata in due, per via di un'insistente circolazione ciclonico, colma d'aria fresca in quota, con perno tra i Balcani e le regioni meridionali che favorisce ancora instabilità su parte del nostro Paese.

Il meteo resta infatti un po' inquieto al Centro-Sud, propizio ad acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, quando il riscaldamento facilita l'innesco dei focolai temporaleschi specie sulle aree interne e montuoso. Tutt'altra situazione al Nord, protetto dal promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che rinforzerà ulteriormente assicurando stabilità incontrastata.

L'aspetto principale è legato ad un ulteriore importante aumento delle temperature, con le prime prove di vera estate al Nord e su parte delle regioni centrali. La colonnina di mercurio toccherà i 30 gradi già domenica ma non sarà da considerarsi un eccesso. Il rialzo termico deriverà dall'azione congiunta del soleggiamento e da aria via via più calda in quota e secca nei bassi strati.

IN SETTIMANA METEO ESTIVO PER TUTTI

Poche novità tra lunedì e martedì, con l'anticiclone al Nord e ancora qualche temporale pomeridiano al Sud. Avremo caldo torrido, non certo afoso, più avvertito sulle zone interne di pianura lontane dal mare. Va considerato che le acque del mare sono molto più fresche del normale a causa del clima anomalo di maggio.

Le acque così fredde limiteranno non poco gli effetti della calura, soprattutto sulle aree costiere e pre-costiere che beneficeranno delle brezze. Col passare dei giorni, durante la settimana, l'anticiclone si rafforzerà sempre più e le condizioni di instabilità termoconvettiva sulle regioni meridionali andrebbero attenuandosi ma non a scomparire del tutto.

L'azione del promontorio sub-tropicale diverrà poi garante di bel tempo estivo su gran parte dell'Italia. Cenni di cambiamento si potrebbero avere dopo metà settimana, con l'anticiclone subtropicale sempre più protagonista, che sposterà il suo asse sul Mediterraneo, determinando l'arrivo d'aria ben più calda al Centro-Sud Italia.

Viceversa, il Nord potrebbe essere lambito marginalmente da infiltrazioni instabili convogliate da una saccatura fra la Francia e l'Iberia, con probabili temporali anche violenti, a causa di contrasti termici esplosivi. Di certo, questa calura che ci attende sarà notevole, con l'anticiclone africano che avrà connotati probabili di persistenza almeno al Centro-Sud.

METEO DOMENICA 2 GIUGNO CAPRICCIOSO AL POMERIGGIO AL CENTRO-SUD

Per la Festa della Repubblica avremo prevalenti schiarite nelle prime ore del giorno un po' su tutta Italia, tranne addensamenti e qualche pioggia tra Abruzzo, Molise ed entroterra campano. Nelle ore più calde, dal primo pomeriggio, l'instabilità temporalesca esploderà in modo vivace a partire dalla dorsale appenninica centro-meridionale.

I temporali più forti sono attesi su entroterra pugliese, Lucania, interno della Calabria e Basso Lazio. I focolai temporaleschi tenderanno a propagarsi tra tardo pomeriggio e sera verso le aree del medio e basso versante tirrenico con interessamento occasionale anche dei settori costieri. Qualche scroscio di pioggia serale, ben più isolato, sarà possibile anche sulla cerchia alpina.

AVVIO SETTIMANA CON METEO SEMPRE PIU' ESTIVO

Si proseguirà sul medesimo schema del weekend. Il promontorio anticiclonico dominerà anche nei primi giorni della nuova settimana, principalmente sulle regioni centro-settentrionali, con caldo in ulteriore accentuazione. Un po' d'instabilità persisterà al Sud, per lo stazionamento di una saccatura tra Basso Adriatico e Balcani.

Avremo pertanto prevalente bel tempo al Nord, salvo qualche addensamento a ridosso delle aree alpine e appenniniche settentrionale. Maggiore instabilità al Centro-Sud, con ancora temporali pomeridiani sparsi più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. L'attività temporalesca tenderà comunque a ridimensionarsi rispetto al weekend, con fenomeni pertanto più localizzati.

TEMPERATURE IN RIALZO, PRESTO ESTATE SU TUTTA ITALIA

Ci attende il primo vero caldo di stagione nel corso del weekend inizialmente più avvertito soprattutto al Settentrione e sulla Toscana. Il caldo presumibilmente insisterà per svariati giorni, coinvolgendo anche il Sud da metà della prossima settimana quando l'anticiclone sub-tropicale sposterà il proprio asse proprio sull'Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Lo spostamento dell'area di bassa pressione verso i Balcani favorirà una graduale attenuazione dell'instabilità diurna sulle regioni meridionali, che diverrà più isolata e confinata ai rilievi. Nel frattempo le temperature saliranno nettamente anche al Centro-Sud, per il rinforzo dell'anticiclone. Qualche temporale in più lo vedremo sulle Alpi, per infiltrazioni d'aria fresca dalla Francia.

Pubblicato da Mauro Meloni

