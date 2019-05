Meteo: i PROSSIMI GIORNI, un monologo di SOLE e TEMPORALI

Meteo Italia. Gran parte del nostro Paese può finalmente archiviare l'interminabile scia di giornate fredde e spesso piovose che hanno caratterizzato praticamente questo pazzo mese di Maggio. Un provvidenziale avvicinamento all'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre ha già regalato un netto miglioramento delle condizioni meteo sul Nord Est e la Toscana dove si sono avute temperature ben più gradevoli rispetto alle sole 24 ore precedenti.

Nei prossimi giorni la situazione meteo assumerà una caratteristica simile ad un monologo. Si instaurerà infatti un determinato contesto destinato a durare per alcuni giorni. Avremo in sostanza un'Italia divisa in due con il Nord e gran parte del Centro protetti dall'Anticiclone delle Azzorre ed il Sud invece, ancora condizionato negativamente da un vortice d'aria fredda con centro motore proprio fra le regioni meridionali e la Grecia.

Da oggi e per almeno tutto il fine settimana avremo condizioni di bel tempo su tutto il Nord Italia, la Toscana, le Marche e la Sardegna . Su queste zone, non solo avremo delle belle giornate di sole ma, le temperature, faranno registrare un netto e generale aumento fino a raggiungere valori estivi specie da Domenica. A rischio di qualche temporale pomeridiano saranno invece il Lazio e l'area più meridionale della Marche.

Il Sud Italia invece, dovrà fare i conti con un tipo di tempo decisamente diverso con forte instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane quando rovesci e temporali colpiranno soprattutto l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata meridionale fino ai settori nord della Calabria. Meglio andranno le cose sulla Puglia e la Sicilia.

Volgendo lo sguardo in avanti, anche l'inizio della nuova settimana sarà contrassegnato da una situazione praticamente identica che si protrarrà almeno fino o a martedì e mercoledì. In seguito, lo scenario meteo generale potrebbe essere condizionato dall'arrivo dell'Anticiclone africano che porterebbe ad una seria ondata di caldo. Ma di questo ne riparleremo più dettagliatamente nei prossimi aggiornamenti.

Ci aggiorneremo in merito.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

