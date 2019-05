Meteo domani, avvio weekend con Italia spaccata fra CALDO e TEMPORALI

Va solo in parte affievolendosi la circolazione meteo instabile, con perno tra Adriatico e Balcani, che ancora fa sentire la propria influenza su parte dell'Italia. Il tempo fatica a migliorare, perlomeno al Centro-Sud dove il meteo si mantiene ancora particolarmente inquieto, propizio ad acquazzoni e temporali.

La situazione non sembra destinata a cambiare sul breve periodo, per la prevista insistenza del vortice d'aria fresca in quota a ridosso del Sud Italia. Sole e caldo nel frattempo si vanno affermando al Nord, con temperature attese in ulteriore aumento.

Meteo weekend 2 GIUGNO: Italia spaccata fra ESTATE e TEMPORALI

Ci proietteremo verso una fase dal clima decisamente più estivo, con temperature che presto raggiungeranno i 30 gradi. Il weekend in arrivo presenterà temperature di stampo estivo al Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud resterà ancora in attesa con clima nel complesso più fresco.

Da segnalare l'instabilità atmosferica protagonista al Centro-Sud, e ciò si paleserà attraverso l'insorgenza di temporali diurni con particolare riferimento alle aree interne e montuose. Vediamo nel dettaglio il tempo previsto per domani, sabato 1° giugno.

Meteo Weekend: Centro-Nord da ESTATE

Il tempo instabile continuerà a colpire nelle ore più calde il Sud, il Lazio e l'Abruzzo, con temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine. I fenomeni tenderanno a sconfinare facilmente anche verso la costa tirrenica.

Condizioni di bel tempo prevarranno al Nord, salvo temporanei addensamenti diurni sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Le temperature saliranno al Centro-Nord, con punte che potranno raggiungere i 28 gradi al Nord, nelle zone di pianura interne e sui fondovalle alpini.

