Meteo Weekend: Centro-Nord da ESTATE

Il weekend prossimo sarà finalmente salvo al Centro-Nord: dopo quattro fine settimana consecutivi con maltempo, il meteo previsto per il ponte del 2 Giugno sarà di sole e temperature oramai estive.

Meteo Sud Italia, TEMPORALI, ma poi ecco l'ESTATE

Abbiamo fatto un focus al Centro-Nord, proprio perché in alcune aree del Meridione (in particolare quelle orientali e la Sicilia) ci sarà una recrudescenza del maltempo, dovuta alla vastissima goccia fredda che oramai sta interessando da alcuni giorni l'intero stivale.

Mentre già al Nord splende il sole, al Centro e soprattutto al Sud i temporali sono sempre in agguato, con valori termici ancora una volta sotto media e possibilità di precipitazioni estremamente alta.

Meteo all'11 GIUGNO, caldo d'ESTATE, con STOP per TEMPORALI

Temperature previste per domenica dal modello LAM: si notano punte di 28°C in Pianura Padana, ma non esclusi valori anche di un paio di gradi superiori.

Meteo dal CALDO estivo, ecco le stime primi giorni di Giugno

Sara quindi un meteo decisamente clemente e ottimale per gite fuori porta, visto che ci aspettiamo dei valori praticamente estivi con punte quasi fino a 30 gradi in Pianura Padana: valori invece decisamente più freschi sulle coste, poiché i mari sono ancora decisamente freddi per il periodo, con valori termici tipici di aprile e non di fine maggio.

Questo fatto è importante perché da un lato hanno meno carburante per eventuali fenomeni meteo violenti e al tempo stesso mitigano ulteriormente eventuali calori anticipati, sebbene per adesso non ve ne sia traccia.

Meteo d'Estate, pronti a sopravvivere anche quest'anno?

Estate in un attimo: GUASTO METEO enorme su Spagna, in ITALIA, conseguenze

Arriva l'Estate? Si, stravolgimento meteo confermato

Meteo 7 giorni: primo assaggio d'ESTATE, ma non per tutti. Altri TEMPORALI

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina