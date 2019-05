Meteo all'11 GIUGNO, caldo d'ESTATE, con STOP per TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO ALl'11 GIUGNO

Procediamo con ordine. I modelli matematici di previsione confermano il consistente cambiamento delle condizioni meteo climatiche.

Meteo dal CALDO estivo, ecco le stime primi giorni di Giugno

Per la prima volta si potrà parlare dell'Estate, del caldo, del bel tempo. Arriverà l'Alta Pressione nord africana, quindi avremo un considerevole innalzamento delle temperature destinate ad affermarsi al di sopra delle medie stagionali.

Eppure, come ricordato e sottolineato svariate volte, l'atmosfera non sembra ancora recettiva. In che senso? Nel senso che sembra poter persistere una discreta dinamicità tale da insidiare rapidamente la struttura anticiclonica. Se riuscirà o meno non possiamo saperlo, quel che possiamo dirvi è che al momento non ci sono ancora le condizioni per un'affermazione definitiva dell'Estate.

Meteo d'Estate, pronti a sopravvivere anche quest'anno?

IL METEO A BREVE TERMINE

Il primo weekend di giugno segnerà, ufficialmente, l'avvio dell'Estate meteorologica (1° giugno, come da convenzione internazionale).

Arriva l'Estate? Si, stravolgimento meteo confermato

Sarà un weekend dai due volti: al Nord, Sardegna e su gran parte del Centro avremo l'affermazione dell'Alta Pressione e inizierà a far caldo. Al Sud, invece, permarranno temporali localmente intensi scaturenti dal vortice ciclonico isolatosi tra Ionio ed Egeo.

Attenzione perché localmente potrebbero abbattersi fenomeni davvero intensi, con grandinate e folate di vento.

Meteo 7 giorni: primo assaggio d'ESTATE, ma non per tutti. Altri TEMPORALI

PRIMO VERO CALDO STAGIONALE

Osservando le proiezioni termiche possiamo confermare, senza particolari indugi, la prima vera ondata di caldo dell'anno. Come detto in apertura le temperature paiono destinate ad orientarsi verso valori superiori alle medie stagionali.

Stiamo chiaramente parlando di anomalie termiche positive che dovrebbero attestarsi nell'ordine dei 4-5°C. Per capirci, le massime potrebbero arrivare facilmente a 32-33°C in diverse città d'Italia.

RISCHIO TEMPORALI, RISCHIO PEGGIORAMENTO

Guardando più in là nel tempo, verso il 10 giugno, si scorgono perturbazioni sull'Europa centro occidentali e tali perturbazioni potrebbero in qualche modo riuscire a indebolire l'Alta Pressione presente sul Mediterraneo. A quel punto potrebbero scaturire temporali o addirittura un vero e proprio peggioramento meteo. E' prematuro parlarne oggi, tuttavia siamo consci che parlare di affermazione estiva definitiva non è possibile.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la bella stagione sta finalmente per sbarcare sulle nostre regioni ma dovremo capire se si tratterà di uno sbarco stagionale o un approdo temporaneo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

