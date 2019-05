Meteo Estate, oltre 35 gradi, fin sino i 40°C, ma con la fregatura

Fare previsioni meteo oltre cinque giorni di validità, in questo periodo è abbastanza rischioso, in quanto siamo in una fase di cambiamento radicale della circolazione atmosferica, ma anche di cambio stagionale. Tuttavia, sono disponibili le stime della temperatura che si potrebbe raggiungere tra circa una settimana, quando l'Italia sarà investita da correnti provenienti dal Nordafrica, perché richiamate da un'area di bassa pressione che si porterà sulla penisola iberica.

Come sappiamo, quando soffia il vento di scirocco, quando sulla penisola iberica si forma un'area di bassa pressione, l'Italia durante il periodo estivo viene interessata da correnti meridionali, che riversano la calura proveniente dal Sahara, per fortuna mitigata dalle acque mediterranee.

Meteo dal CALDO estivo, ecco le stime primi giorni di Giugno

Tuttavia, la temperatura dovrebbe salire sensibilmente, soprattutto sulla parte occidentale del nostro paese, in specie in Sardegna, dove le stime attualmente prospettano valori superiori ai 35°C. In alcune località della Sardegna la colonnina di mercurio si potrebbe avvicinare fin sino la soglia di 40°C.

Non sarebbero per il periodo valori da record o eccezionali: in giugno tante volte si sono raggiunte temperature del genere, anche quando non si parlava di cambiamenti climatici. D'altronde sarà una calura di breve durata perché annuncia un cambiamento del tempo, che sul Nord Italia potrebbe tramutarsi in temporali anche di fortissima intensità.

Meteo d'Estate, pronti a sopravvivere anche quest'anno?

Le basse pressioni iberiche tendono solitamente a traslare, d'Estate, verso nord-est, quindi a portarsi poi sulla Francia e le regioni settentrionali italiane, e interessare marginalmente la Toscana, l'Umbria e le Marche. Quindi al caldo seguirebbe quella che abbiamo definito la fregatura, ovvero uno stop al periodo di bel tempo, causato da questa sorta di burrasca estiva.

Stop che non dovrebbe coinvolgere tutta Italia, in quanto, così parrebbe per ora, al Centro Sud Italia, proseguirà l'Estate.

Record di caldo a fine maggio: lo storico episodio del 2009

Temperature massime della settimana tra il 6 e il 13 giugno 2019 per i capoluoghi italiani

Oristano, Sanluri 36°C

Meteo 7 giorni: primo assaggio d'ESTATE, ma non per tutti. Altri TEMPORALI

Sassari 35°C

Nuoro, Catania 34°C

Firenze, Foggia, Terni, Villacidro, Salerno, Benevento, Prato, Roma, Caserta 33°C

Pistoia, Bolzano, Olbia, Taranto, Pavia, Caltanissetta, Lucca, Reggio di Calabria, Avellino, Forlì, Iglesias 32°C

Padova, Trento, Como, Lodi, Tempio Pausania, Milano, Piacenza, Rieti, Ferrara, Rovigo, Bologna, Cremona, Frosinone, Gorizia, Napoli, Vercelli, Vicenza, Lecco, Mantova, Trieste, Verona, Brescia, Modena, Pordenone, Alessandria, Crotone, Monza, Novara, Ascoli Piceno, Barletta, Torino, Treviso, Grosseto, Massa, Sondrio 31°C

Pisa, Udine, Ravenna, Carbonia, Parma, Reggio nell'Emilia, Cosenza, Tortolì, Asti, Carrara, Matera, Agrigento, Bari, Cesena, Latina, Andria, Catanzaro, Trani, Venezia, Verbania, Arezzo, Cagliari, Messina 30°C

Viterbo, Bergamo, Isernia, Palermo, Savona, Imperia, Siena, Varese, Belluno, Lanusei, Enna, Ragusa, La Spezia, Pescara, Genova 29°C

Lecce, Aosta, Rimini, Perugia, Teramo, Chieti, Siracusa, L'Aquila, Brindisi 28°C

Biella, Campobasso, Macerata, Cuneo, Trapani, Urbino, Livorno, Pesaro 27°C

Ancona, Fermo, Potenza 26°C

Vibo Valentia 25°C

Per stime più accurate, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina