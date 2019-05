Meteo 7 giorni: primo assaggio d'ESTATE, ma non per tutti. Altri TEMPORALI

METEO SINO AL 5 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si va affievolendo la circolazione meteo instabile, con perno tra Adriatico e Balcani, che ancora fa sentire la propria influenza su parte dell'Italia. Il tempo fatica a migliorare, perlomeno sulle regioni centro-settentrionali dove il meteo si manterrà ancora inquieto sin verso il fine settimana, propizio ad acquazzoni e temporali.

Meteo dal CALDO estivo, ecco le stime primi giorni di Giugno

Da ovest, nel frattempo, si sta proponendo un vasto anticiclone, in espansione verso l'Europa Centro-Occidentale, che riesce a proteggere con il suo perimetro meridionale il Nord Italia ove assicura generali condizioni di bel tempo e clima che si farà decisamente più caldo, con le prime prove di vera estate.

Dopo la parentesi di meteo perturbato e freddo, la situazione si avvia verso una svolta che ci proietterà al primo vero caldo di stagione sul finire della settimana, ma solo su parte dell'Italia. ma solo su parte dell'Italia, in quanto le regioni meridionali e parte di quelle centrali resteranno alle prese con ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota.

Meteo d'Estate, pronti a sopravvivere anche quest'anno?

NOVITA' METEO PROSSIMA SETTIMANA, MA PIU' CALDO

Il weekend in arrivo temperature di stampo estivo al Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud resterà ancora in attesa con clima nel complesso più fresco. Da segnalare l'instabilità atmosferica protagonista al Centro-Sud, con temporali diurni in sviluppo soprattutto sulla dorsale nelle ore più calde e in sconfinamento alle pianure e occasionalmente ai litorali.

Estate in un attimo: GUASTO METEO enorme su Spagna, in ITALIA, conseguenze

Il rialzo termico deriverà dall'azione congiunta del soleggiamento e da aria via via più calda in quota, oltre a una circolazione d'aria secca da nord. Saranno molto probabili i primi picchi fino a 30 gradi su qualche zona di pianura del Nord-Ovest, nonché aree di fondovalle sui settori alpini e prealpini. I valori quindi nel complesso aumenteranno anche di 5/8 gradi.

Anche l'avvio della prossima settimana non riserverà grosse variazioni, con l'anticiclone al Nord e temporali al Sud. Tra mercoledì e giovedì dovrebbe avvicinarsi una saccatura depressionaria dall'Atlantico verso le nostre regioni settentrionali. Nel contempo, invece, aria più calda nord-africana dovrebbe affluire verso il Centro-Sud, con temperature in aumento.

Arriva l'Estate? Si, stravolgimento meteo confermato

METEO VENERDI' 31 MAGGIO, ANCORA INSTABILITA' DIURNA

Il grosso dell'instabilità permarrà al Sud, soprattutto nelle ore più calde, a causa della presenza di una saccatura di bassa pressione colma d'aria fresca in quota. Rovesci più intensi colpiranno Cilento, Lucania, Salento ed entroterra calabro centro-settentrionale, naturalmente in attenuazione serale.

Meteo molto CALDO d'ESTATE, ma dalla Spagna nuova CRISI

Nelle ore pomeridiane addensamenti si formeranno anche su aree interne del Centro Italia, ma isolati acquazzoni si limiteranno ad interessare l'entroterra abruzzese ed il Basso Lazio. Il tempo sarà decisamente più soleggiato al Nord, anche sui settori alpini, grazie al rinforzo dell'anticiclone. Tuttavia, al pomeriggio, qualche isolato rovescio potrà aversi tra Friuli e Dolomiti.

METEO WEEKEND 2 GIUGNO, NON SI PLACANO I TEMPORALI POMERIDIANI

Centro meteo europeo per Giugno: criticità d'Estate

Per sabato il tempo instabile continuerà a colpire nelle ore più calde il Sud, il Lazio e l'Abruzzo, con temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine. I fenomeni tenderanno a sconfinare facilmente anche verso la costa tirrenica. Condizioni di bel tempo prevarranno al Nord, salvo temporanei addensamenti diurni sui settori alpini e prealpini centro-orientali.

Domenica si ripeterà lo stesso schema, con iniziale soleggiamento ed instabilità temporalesca che esploderà a macchia di leopardo nelle ore più calde in Appennino, per poi propagarsi verso le aree tirreniche con interessamento occasionale anche dei settori costieri. Qualche temporale pomeridiano-serale, più isolato, sarà possibile anche sui settori alpini orientali.

Meteo al 10 GIUGNO, la prima intensa ONDATA DI CALDO dell'Estate

TEMPERATURE IN AUMENTO VERSO VALORI ESTIVI AL NORD

Nonostante l'attività temporalesca, la colonnina di mercurio aumenterà progressivamente specie al Centro-Nord, dove il tempo più soleggiato andrà a prendere il sopravvento. Ci attende quindi il primo vero caldo di stagione nel corso del weekend, quando avremo tempo d'estate soprattutto al Settentrione e sulla Toscana. Il caldo presumibilmente insisterà fino almeno a martedì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'alta pressione dominerà anche all'inizio della nuova settimana, principalmente sulle regioni centro-settentrionali. Un po' d'instabilità persisterà al Sud. Non siamo però dinanzi ad un vero decollo dell'estate, visto un possibile cedimento anticiclonico sul Nord Italia a partire dal 4/5 giugno dove potrebbero tornare temporali. Nel contempo, il caldo arriverà anche al Sud.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina