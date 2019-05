Meteo Italia, dal MALTEMPO ad un po' d'ESTATE con le INSIDIE

Meteo Italia. Ancora un po' di pazienza cari Lettori perché il MALTEMPO sembra ormai arrivato al capolinea. Nel prossimo futuro sembra sempre più probabile l'arrivo di un periodo sicuramente più tranquillo e caldo anche se, almeno inizialmente, non per tutti.

Facciamo però un passo indietro e rimaniamo ancora ai "giorni nostri", come oggi ad esempio, un'altra giornataccia caratterizzata da forte maltempo soprattutto sul Nord Est e a scendere fino alla Toscana, l'Umbria, le Marche e il nord del Lazio.

Meteo inizio giugno con primi 30 gradi al Nord. Poi potrebbe cambiare tutto

Meglio andranno le cose invece sull'estremo Nord Ovest, la Sardegna e gran parte del Sud anche se non mancherà qualche acquazzone ed alcuni colpi di tuono sui monti della Campania e della Puglia.

Attenzione in quanto farà un bel fresco oggi sul Nord Est dove è attesa ancora qualche residua nevicata sui comparti alpini intorno ai 1700-1800 metri di quota. Calano le temperature anche al Centro in modo meno importante al Sud.

Meteo 7 giorni: MALTEMPO intenso, ma segue CALDO d'ESTATE

Da domani ecco i primi segnali dell'annunciato miglioramento. Torna il sole al Nord anche se al mattino si potranno registrare ancora alcuni disturbi sulle estreme aree orientali.

Sole su tutto il Nord Ovest, leggera variabilità ma con discreto soleggiamenti sulla Toscana, la Sardegna la Calabria e la Sicilia. Tempo instabile invece su Campania, Basilicata ed il resto delle regioni centrali. Aumentano le temperature laddove il tempo sarà migliore.

Meteo al 9 GIUGNO, verso il CALDO d'ESTATE, ma con INSIDIE da nord

Venerdì ecco che l'Anticiclone delle Azzorre comincerà a guadagnare strada verso l'Italia. Bel tempo al Nord e su gran parte del Centro e la Sardegna con temperature in ulteriore aumento. Tempo instabile invece al Sud con clima più fresco per la presenza di una residua circolazione di bassa pressione.

Nel corso del fine settimana potremo godere di un assaggio d'Estate che si farà sentire soprattutto al Centro Nord con caldo in aumento. Al Sud invece, la situazione continuerà a rimanere assai incerta e con un tipo di clima sicuramente più fresco.

PIUTTOSTO, il miglioramento del Nord Italia inizia ad essere MINATO dal rischio di TEMPORALI discendenti dalle Alpi. In specie, una criticità, ma sarà da confermare, è possibile al 50% per lunedì. INSOMMA, arriva l'Estate, ma con parecchie insidie, ma non potrebbe essere diversamente, dopo un mese di maggio così caotico.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina