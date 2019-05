Meteo per domani, prosegue il maltempo su parte d'Italia. Tutti i dettagli

Non accenna a placarsi la fase meteo fortemente instabile sull'Italia, del tutto inusuale per questo periodo, per effetto di un impulso perturbato giunto dal Nord Europa, coadiuvato da aria fredda con un vortice in quota in isolamento sulla nostra Penisola.

Questa è l'ennesima anomalia di un maggio a dir poco terribile, che anche in questa fase finale non ne vuole proprio sapere di far da lasciapassare alla bella stagione, nonostante l'estate meteorologica ormai ai nastri di partenza.

Il tempo stenterà ancora a migliorare, anche per via del fatto che il vortice in quota molto lentamente traslerà verso levante. L'impulso instabile andrà a scivolare verso il Centro-Sud, mantenendo il meteo compromesso ancora per qualche giorno.

Nel frattempo l'anticiclone inizierà a bussare la porta verso il Nord Italia. Ma vediamo nel dettaglio quella che l'evoluzione meteo prevista per domani, giovedì 30 maggio. La circolazione instabile si porterà verso le regioni del Sud e ritroveremo un'Italia spaccata in due dal punto di vista meteo.

Tutto il Centro-Sud sarà alle prese con meteo movimentato e fenomeni che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne. I temporali colpiranno Lazio, Abruzzo, Campania, Lucania, Molise e Lucania, ma in attenuazione serale.

Un netto miglioramento meteo si avrà invece su tutto il Nord, a parte possibilità di scrosci di pioggia pomeridiani su Appennino Romagnolo e Prealpi Venete. Le temperature sono attese in generale aumento, più apprezzabile in Val Padana dove tornerà a farsi sentire un deciso tepore.

Pubblicato da Mauro Meloni

