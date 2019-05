Tendenza meteo Weekend: Alta Pressione ma non per tutti

Buone notizie per chi ama il meteo estivo: dopo due mesi di piogge e temporali continui, nella seconda metà della settimana un campo di alta pressione di origine atlantica interesserà il nostro paese.

Già giovedì sarà soleggiato e più tiepido al Nord, mentre venerdì e soprattutto sabato ci sarà una vera e propria impennata termica: le temperature si porteranno su valori ormai pienamente estivi anche vicini a 30 gradi nelle ore più calde del giorno.

Meteo 7 giorni: altre PIOGGE E TEMPORALI, poi migliora con cenni d'ESTATE

Primi possibili 30 gradi di stagione secondo il modello LAM tra domenica e lunedì in Pianura Padana.

Prestare attenzione poiché non siamo abituati a temperature così alte e ci sembrerà decisamente caldo, anche se -volendo vedere- non sono valori anomali.

Meteo all'8 GIUGNO, tra pochi giorni l'ESTATE, ma a breve insidie

Come già accennato nel titolo, il meteo sarà sì estivo ma non sarà necessariamente bello per tutti: come si può notare dalla cartina, infatti, rimarrà una recrudescenza fredda al Sud-Est, in particolare nella giornata di sabato, ma anche un po' domenica.

Caldo d'inizio giugno, svolta o non svolta sarà estate

Sabato rimarrà una circolazione depressionaria tra Puglia e Sicilia, responsabile di instabilità mediamente diffusa, ma comunque in miglioramento anche qui.

Questo non vuol dire che farà freddo sarà perturbato, ma in queste regioni non ci saranno giornate di sole pieno, come invece sarà al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina