Eccessi meteo: Vortice Polare porta l'Autunno, gli seguirà il CALDO

Sul fronte meteo, l'Italia sta facendo i conti con un vortice di bassa pressione attualmente fra il sud della Sardegna e la Sicilia. Il brutto tempo è all'ordine del giorno e ci terrà compagnia ancora per alcuni giorni. Dopo un weekend a tratti molto perturbato infatti, l'inizio della settimana sarà segnato dal brutto tempo e persino da un ulteriore calo delle temperature per effetto di un blocco d'aria fredda in discesa dal nord Europa, innescato da un'anomalia del Vortice Polare.

Fino a Mercoledì 29 Maggio dunque, il nostro Paese continuerà ad essere colpito da forte instabilità atmosferica con elevato rischio di piogge ed ancora numerosi temporali possibili un po' su tutte le regioni. Ci sarà inoltre una fase di forte maltempo fra la notte di Martedì e le prime ore di Mercoledì, che colpirà alcune aree del Nord Italia specie la bassa Lombardia, l'Emilia Romagna e il basso Veneto per poi scivolare lungo l'area adriatica del Centro Sud nelle successive 24 ore.

Fra Mercoledì 29 e Giovedì 30, il vortice di bassa pressione sull'Italia comincerà a muovere il suo baricentro verso le regioni balcaniche favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle regioni centro settentrionali.

Da Venerdì 31, ecco la tanto attesa svolta, con l'anticiclone della Azzorre coadiuvato in parte da quello africano, pronti a conquistare gradualmente il bacino del Mediterraneo aprendo così la strada ad una fase meteo climatica decisamente più consona alla stagione. Innanzitutto avremo molto sole e un fortissimo aumento della temperatura.

Molti di voi si chiederanno se arriverà il grande caldo, ebbene è assolutamente prematuro in questo momento parlare di grande caldo in quanto dalle ultime elaborazioni non sembra esserci una vera e propria invasione d'aria calda africana, almeno in questo primo frangente. Le temperature, nel prossimo fine settimana dovrebbero attestarsi su valori superiori alla norma nelle zone interne, mentre nelle coste, dovrebbero essere sotto la media anche perché le acque hanno temperature fredde per il periodo.

Pubblicato da Federico De Michelis

