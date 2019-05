Meteo 7 giorni: PIOGGE e TEMPORALI sino a metà settimana. Poi cambia tutto

METEO SINO AL 1° GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Non c'è pace per questo maggio, compromesso dal meteo decisamente avverso anche in questa fase conclusiva del mese. Una circolazione ciclonica afromediterranea sta colpendo direttamente un po' tutta l'Italia Centro-Meridionale, dove imperversano delle precipitazioni più diffuse, in quella che sarà un'ondata di maltempo dalle caratteristiche quasi autunnali.

Meteo domani avverso, Italia nella morsa del maltempo. Piogge diffuse

Siamo così dinanzi all'ennesimo weekend di meteo compromesso, quando siamo addirittura alle porte dell'estate. Questa è l'ennesima anomalia di un maggio a dir poco terribile, che per il momento non ne vuole proprio sapere di far da lasciapassare alla bella stagione, nonostante manchino pochi giorni all'inizio dell'estate meteorologica.

L'attuale perturbata determinerà maltempo anche importante sulle regioni centrali e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni estese e localmente abbondanti tanto che gli accumuli previsti in Sardegna potrebbero superare i 100 mm. Non si avranno nubifragi, ma solo piogge prolungate a conferma di uno scenario di maltempo simil autunnale.

Meteo estremo: iniziano le bombe d'acqua con grandine

ALTRI IMPULSI PERTURBATI, METEO IN SETTIMANA ANCORA COL MALTEMPO

La bassa pressione afromediterranea risalirà lungo l'Italia, senza aver modo di trovare un varco per sfilare verso est. Non è previsto nulla di buono per l'inizio della nuova settimana. Ne deriveranno condizioni di maltempo in estensione anche al Nord Italia, ma il tempo resterà particolarmente avverso anche al Centro-Sud della Penisola.

Meteo USA: altezze record del fiume Mississippi: rischio inondazioni

Il vortice mediterraneo, pur indebolito, risalirà entro martedì sul Nord Italia, fungendo da polo attrattore per un nuovo affondo depressionario di matrice nord-atlantica, sospinto da correnti più fredde che alimenteranno nuovamente la struttura depressionaria sull'Italia. Il tempo quindi resterà alquanto movimentato e a tratti perturbato.

Di conseguenza, si assisterà ad una nuova recrudescenza dell'instabilità già martedì al Nord, specie il Triveneto, e poi mercoledì sulle regioni centrali, a conferma di un finale di maggio che continuerà sotto la pioggia Nella seconda parte della settimana le precipitazioni si spingeranno verso il Sud, mentre da ovest inizierà a premere un anticiclone che potrebbe poi estendersi a tutto il Paese.

Meteo avverso e nevicate sugli Stati Uniti centro occidentali, 56 cm di neve in Sud Dakota

METEO PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA ANCORA PERTURBATO

Il vortice di bassa pressione condizionerà anche l'avvio di settimana, con ulteriori precipitazioni sparse in un contesto meteo localmente perturbato. Il maltempo lunedì lo ritroveremo particolarmente attivo al Centro-Sud, con precipitazioni più abbondanti sulle regioni centrali, la Campania e la Sardegna.

Tendenza meteo settimana: nuovo MALTEMPO, stavolta severo

La risalita verso nord del ramo attivo della perturbazione porterà piogge e rovesci dalla Val Padana, specie in Emilia e Triveneto, verso le zone alpine e prealpine. Martedì sarà un'altra giornata di diffusa instabilità, con precipitazioni tuttavia più intermittenti che lasceranno spazio a temporali più forti su aree a ridosso dei rilievi.

Tra pomeriggio e sera il tempo peggiorerà al Nord, a partire dalle Alpi, per un impulso instabile dal Nord Europa, con fenomeni che sfonderanno verso le pianure risultando anche intensi sul Triveneto. Questo impulso instabile condizionerà il meteo di metà settimana, con ulteriori temporali che dal Nord-Est tenderanno poi a colpire il Centro Italia.

Centro meteo americano: proiezioni Giugno tra CALDO e FREDDO fuori stagione

MALTEMPO, SPECIE AL CENTRO-SUD. TEMPERATURE SOTTO LA NORMA

I valori massimi torneranno al di sotto della media e soprattutto lunedì la colonnina di mercurio rimarrà su livelli decisamente bassi per il periodo, sempre per il persistere di nuvolosità e precipitazioni. A partire da martedì, inizierà un lento recupero dei valori massimi, in quanto torneranno a mostrarsi degli sprazzi soleggiati pur in un contesto molto instabile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

fase instabile tra giovedì e venerdì tenderà a trasferirsi al Sud, mentre il resto d'Italia inizierà a beneficiare della rimonta di un campo anticiclonico da ovest. Così, entro il weekend, l'intera Penisola potrebbe finire sotto la protezione di un promontorio anticiclonico che porterebbe meteo più stabile e temperature in forte rialzo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina