Meteo estremo: iniziano le bombe d'acqua con grandine

L'evoluzione meteo per oggi e la settimana è pessima prospetta che ci saranno altri temporali in Italia, ed in alcune regioni è stata emessa un'allerta meteo da parte degli organi preposti.

Ciò invece che sottolineiamo è che sono tornate le bombe d'acqua, fenomeno meteo che in meteorologia è chiamato nubifragio, e nei casi in cui genera diffusi allagamenti, esondazione di fiumi e torrenti come è avvenuto questi ultimi giorni in Lombardia, si può anche parlare di alluvione lampo.

Giovedì un'alluvione lampo interessa alcuni comuni della provincia di Brescia, l'acqua travolge le auto, le trascina per centinaia di metri. Si formano torrenti dalle montagne che inondano molte abitazioni nei paesi che si affacciano nel Lago d'Iseo. Tutto avviene a seguito di un fortissimo temporale.

Venerdì, ennesimo super temporale, stavolta tra le province di Brescia e Bergamo, sempre in pedemontana. Identica situazione, torrenti d'acqua che scendono dai monti, invadono i paesi, trascinano le auto a valle, allagano abitazioni e negozi. Il tutto avviene, secondo testimonianze, appena dopo mezz'ora dall'inizio di un temporale con pioggia e grandine fortissimi.

Sabato, nuovo evento meteo estremo, stavolta investe la zona a nord di Bergamo, ma viene travolto dal nubifragio anche il capoluogo dove esondano dei corsi d'acqua.

Questa è la prima fase di una cronaca che quasi sicuramente avrà del seguito nei prossimi giorni per altri intensi temporali.

Gli scienziati concordano nell'estremizzazione dei fenomeni meteo. Per altro, la localizzazione dei temporali che hanno causato gli allagamenti di cui vi diamo notizia, non sono di facile prevedibilità.

