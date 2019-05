Meteo autunnale, altro che fine Primavera! Maggio piogge da record

Le proiezioni meteo per i prossimi giorni sono eloquenti, e si notano anche dalla sola osservazione sommaria della mappa che stima le precipitazioni che cadranno sull'Italia. Questa evidenzia come nell'arco temporale di circa una settimana, un po' tutta Italia sarà interessata da precipitazioni, che in alcune località saranno decisamente abbondanti.

Rammentiamo che le mappe della pioggia rappresentano esclusivamente delle stime di quanto potrebbe piovere, indicano anche l'intensità e l'estensione dei fenomeni, inoltre in questo periodo dell'anno non è molto significativo osservare l'allocazione delle precipitazioni previste, in quanto esse derivano molto spesso da temporali o comunque da fenomeni a carattere sparso, che in alcuni contesti assumono anche carattere di forte intensità, e che sono imprevedibili.

Eccessi meteo: Vortice Polare piloterà il peggioramento di metà settimana

In genere le precipitazioni più abbondanti si stanno verificando a ridosso dei rilievi, questo appare un indicatore di cui tener conto.

Ciò che vogliamo evidenziare e che le previsioni meteo che vediamo hanno decisamente ben poco di fine primavera, la mappa espone precipitazioni abbondantissime anche al centro-sud Italia e le isole maggiori, laddove, ricordiamo dovrebbe iniziare il periodo di siccità estivo.

Tendenza meteo settimana: nuovo MALTEMPO, stavolta severo

Addirittura, in aree come la Sardegna, le aree tirreniche centro meridionali, verrebbero precipitazioni anche superiori ai 100 mm. Si tratta di quantitativi eccezionali per il periodo, ma che abbiamo visto appena un anno fa.

Ad esempio, la siccità che affliggeva circa un anno fa la Sardegna è praticamente terminata durante il mese di maggio 2018, quando si ebbero precipitazioni di eccezionale rilevanza, tanto che da riempire i bacini idrici semivuoti. Piogge che poi proseguirono anche in altri mesi durante l'estate.

Meteo 7 giorni: MALTEMPO autunnale per più giorni con raffica di TEMPORALI

Insomma, non ci sono più le stagioni di una volta, i cambiamenti climatici sono una realtà che viene continuamente negata da taluni, ma siccome qui non si fa politica sul clima, sottolineiamo che ci sono delle modifiche climatiche abbastanza ampie che determinano variazioni della temperatura e del regime pluviometrico.

Che questo sia causato dall'attività umana o dalle fluttuazioni del clima, in ambito previsionale è di interesse marginale.

Una settimana dal meteo autunnale

Dalle stime del modello matematico ICON, molta pioggia dovrebbe cadere anche in Emilia-Romagna, ovvero in aree dove recentemente ci sono state precipitazioni di eccezionale portata, con l'esondazione di importanti corsi d'acqua. Se ciò sarà confermato, in quelle zone si potrebbero stabilire dei record di pioggia per il mese di maggio.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Alberto Mancini

Inizio Pagina