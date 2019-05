Meteo GIUGNO: interpretazione ECMWF 45 giorni, PESSIME NEWS

Rammentiamo che il Centro Meteo europeo, diffonde proiezioni ECMWF su base giornaliera, delle anomalie che si potrebbero manifestare. Tale prodotto, non diffuso al pubblico, ma disponibile con abbonamento, ha una validità di 45 giorni. Ricordiamo che l'affidabilità previsionale è buona solo con previsioni meteo, generalmente sino a 5 giorni. La finalità di questo articolo è indirizzata all'analisi modelli matematici e cronaca meteo.

Il meteo di mese di Giugno potrebbe essere fortemente influenzato dalle correnti oceaniche che andrebbero a determinare frequenti periodi di tempo instabile, con la possibilità di temporali anche sull'Italia.

Il nostro Paese potrebbe essere investito da varie situazioni ideali alla genesi di basse pressioni, con precipitazioni che interesserebbero anche Centro-Sud Italia e le Isole Maggiori, aree del nostro Paese che nel mese di Giugno hanno medie pluviometrici che piuttosto basse, che pertanto vedrebbero anomalie climatiche rilevanti.

Giugno, tuttavia sarà un mese estivo, la temperatura media del mese tenderà ulteriormente a salire, inoltre c'è il rischio di potenziali ondate di caldo proveniente dal Nordafrica richiamate da le basse pressioni in avvicinamento in Italia.

In sostanza, a periodi di maltempo temporalesco e forse con temperature anche sotto la media, si potrebbero alternare altre fasi con temperature ben oltre la norma, con condizioni di ondata di calore, derivanti da masse d'aria africane in spostamento su delle nostre regioni. Ciò vuol dire che la temperatura in tale circostanza andrebbe a superare sensibilmente i 30° centigradi in molte località.

Dalle proiezioni meteo rileviamo che gli indici di comportamento del clima, durante i prossimi 45 giorni saranno soggetti a moderate oscillazioni, ci riferiamo agli indici NAO e AO i quali sono degli ottimi indicatori delle linee di tendenza nello scenario europeo e del Mediterraneo.

In questi giorni abbiamo pubblicato anche le proiezioni a un mese diffuse dall'aeronautica militare italiana, le quali prospettano, soprattutto per il Sud Italia, temperature sotto la media stagionale, mentre in una visione d'insieme il mese di Giugno sarebbe meno caldo rispetto alla norma e soprattutto diffusamente instabile, avvalorando quindi le linee di tendenza introdotte dall'ultima elaborazione del Centro meteo europeo.

Abbiamo quindi due grosse realtà che tracciano queste linee di tendenza, le quali comunque potranno cambiare e modificare le tracce che abbiamo descritto.

Rammentiamo che le previsioni oltre cinque giorni di validità hanno un'affidabilità decisamente inferiore, i nostri articoli hanno la sola finalità di analizzare ciò che i centri meteo nazionali e internazionali diffondono.

Ma torniamo alle linee di tendenza indicate dal Centro meteo europeo, dove vediamo che persino dopo la metà di Giugno, ampie aree di bassa pressione andrebbero a spingere - potenzialmente - masse d'aria relativamente fredda sull'Italia, favorendo la genesi di forte instabilità atmosferica e quindi anche di periodi con temperature sotto la media.

Durante il periodo di previsione, viene indicata sovente la Penisola Iberica quale obiettivo di svariate ondate di calore. In merito ciò anche Centro meteo americano Accuweather prospetta notevoli ondate di caldo tra la Penisola Iberica ed il Portogallo, indicando che la possibilità che si possono superare soglie di 43° centigradi.

Tali valori, soprattutto per la Spagna meridionale non costituiscono temperature da record, da queste parti i termometri storicamente sono saliti ben oltre. Però, il Centro meteo europeo prospetta temporanei periodi con anomalie anche di oltre 10° sopra la media. Ciò farebbe presupporre che si potrebbero raggiungere, già in Giugno, durante le ondate di calore temperature anche superiore ai 43° citati prima.

In Italia?

Il mese di Giugno ha avuto nel passato ondate di calore che hanno superato abbondantemente la soglia dei 40° centigradi nelle regioni centro meridionali, ma parliamo di estremi non diffusi, bensì localizzati in aree specifiche e soggette a tale fenomeno. Ebbene, in coincidenza di ondate di calore nordafricana, se queste dovessero assumere intensità corposa, non sono escludibili picchi anche di ben oltre i 40° centigradi. Di ciò non ci sarebbe niente di eccezionale.

La neve sulle Alpi, in alta quota potrebbe cadere nuovamente, ciò è avvenuto numerose volte nel passato, e non ci sarebbe niente di eccezionale.

Ma attenzione, non vi stiamo dicendo che Giugno sarà la fotocopia di Maggio, le proiezioni meteo lasciano intravvedere periodi anche di oltre 1 settimana con l'Alta Pressione africana. Quindi anche abbastanza caldi e con bel tempo.

L'anomalia, però per Giugno, se fosse confermata dagli eventi meteo che ci saranno nella realtà, sarebbe la prosecuzione di una serie di anomalie climatiche che abbiamo osservato in questi anni, mese dopo mese, quasi ininterrottamente.

