Meteo Live: ciclone mediterraneo appena nato

Foto Meteosat, fonte EUMETSAT-SAT24.

La situazione meteo di stamattina la possiamo osservare dalle ultime immagini del Meteosat, le quali ci mostrano la rotazione ciclonica della nuvolosità associata ad un centro di Bassa Pressione che si è formato in prossimità delle Isole Baleari, che nelle prossime 24-48 ore, sarà traghettato dalle correnti occidentali verso est, sud est, e che investirà buona pare d'Italia.

Oggi è il 25 Maggio, e la genesi di un ciclone mediterraneo, da non confondere con gli uragani tropicali, rappresenta un'anomalia climatica, in quanto questo periodo dell'anno è la vigilia della siccità estiva che anticipa la vera Estate.

Per altro, l'area ciclonica, è foriera di forti precipitazioni, e secondo le previsioni dei modelli matematici, apporterà tanta pioggia nelle Isole Maggiori.

Anzi, soprattutto in Sardegna sono attese piogge imponenti, che nella parte orientale potrebbero dare luogo a nubifragi. Insomma, si profila un'altra serie di anomalie. Le piogge previste in buona parte dell'Isola sono di gran lunga maggiori a quelle medie di Maggio, mese che ha veduto anche altre anomalie, tra cui il freddo record.

Ma l'area di Bassa Pressione gradualmente interesserà tutta Italia, apportando una diffusa instabilità atmosferica. Ormai è da giorni che ne parliamo. Ci saranno soprattutto temporali sparsi per svariati giorni.

Insomma, da oggi inizia un altro fine settimana dove sarà utile portare dietro l'ombrello, mentre rispetto a quello precedente, abbiamo fatto notevoli progressi, con un forte aumento della temperatura.

Pensate che ieri è stata superata la soglia di 30°C in alcune vallate del Trentino Alto Adige, risulterebbe un 31.6 a Vipiteno, ma ha fatto caldo estivo in varie località come Decimomannu 28°C, Marina Di Ginosa 27.8, Trento 27.6, Ferrara 27.4, Casale Monferrato 26.6 e

Milano Linate 26.6.

Molte località hanno avuto temperature massime attorno ai 25°C.

Il tempo nei prossimi giorni sarà a tratti anche molto perturbato, ma tutto sommato ci sono buone notizie, non farà freddo come è avvenuto negli altri fine settimana.

