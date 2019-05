Meteo sabato 25 fra sole e acquazzoni, poi PEGGIORA dalla sera. Ecco dove

Non si sono completamente stabilizzate le condizioni meteo, per via dell'anticiclone che non è riuscito ad imporsi. Sostanzialmente i massimi di pressione si mantengono lontani dal nostro Paese, dove pertanto continua il disturbo d'infiltrazioni d'aria fresca in quota, congeniali ad una certa instabilità atmosferica.

Tale scenario non è quindi in grado di assicurare pieno bel tempo sull'Italia. Vediamo infatti giornate soleggiate, che poi di botto mutano per via della formazione di temporali localizzati, ma che non si limitano a coinvolgere le sole aree montuose.

METEO weekend: parecchio MALTEMPO

Non sembrano esserci i presupposti perché si affermino pienamente condizioni meteo stabili anticicloniche e di questa fragilità barica ne approfitterà una perturbazione, che porterà un nuovo guasto meteo a colpire più direttamente le regioni del Centro-Sud.

Il previsto cambiamento verrà portato dall'affondo di un nuovo impulso d'aria fresca in quota, in discesa dal Nord Europa. Tale vortice d'aria fresca in quota si porterà sul Mediterraneo Occidentale, approfondendosi tra Baleari e Nord Africa fin dalla giornata di domani, sabato 25 maggio.

Trend meteo altro MALTEMPO poi molto CALDO

Vediamo quindi nel dettaglio il tempo previsto per la giornata di domani. Andremo incontro ad un graduale peggioramento, per la nuova bassa pressione che si scaverà tra Baleari e Nord Africa, prima di evolvere verso il Sud Italia.

L'influenza del vortice si farà sentire solo dalla sera sulle due Isole Maggiori, con piogge ed isolati temporali soprattutto in Sardegna. Le piogge, deboli, tenderanno a raggiungere in nottata il medio-basso versante tirrenico.

Altrove prevarranno ampi soleggiati, con soliti temporali pomeridiani sui rilievi alpini e dell'Appennino Centro-Settentrionale. Non mncheranno sconfinamenti occasionali delle precipitazioni anche in pianura al Nord, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina