Meteo al 6 GIUGNO, CALDO intenso dall'Africa verso ITALIA

Un possibile scenario per i primi giorni di giugno.

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 6 GIUGNO

I modelli matematici di previsione stanno continuamente cambiando idea. Difficile in queste condizioni stilare un trend meteo climatico affidabile, tuttavia dobbiamo dirvi che l'ipotesi più in voga contempla un consolidamento dell'Alta Pressione.

Alta Pressione che verrebbe dal nord Africa e che quindi darebbe luogo a un netto miglioramento delle condizioni meteo, ma soprattutto andrebbe a enfatizzare l'aumento delle temperature e a quel punto si potrebbe parlare di prima vera ondata di caldo dell'Estate.

Sussistono tuttavia delle incertezze, incertezze derivanti dal fatto che le perturbazioni atlantiche saranno tutt'altro che distanti dalle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima che giugno ci consegni nelle mani dell'estate dovremo affrontare un'ultima settimana di giugno per nulla incoraggiante.

Il ciclone mediterraneo in via di sviluppo scaverà una nuova ferita ciclonica che nel corso della prossima settimana servirà come richiamo per nuovi impulsi d'aria fresca. Ciò ovviamente non farà altro che procrastinare l'instabilità ma soprattutto farà scendere le temperature di parecchi gradi.

Osservando le proiezioni termiche scorgiamo nuovamente anomalie negative, difatti ci aspettiamo temperature che verso metà della prossima settimana dovrebbero risultare inferiori alla media di riferimento (1981-2010) di 4-5°C.

DINAMICITA' ANCHE A INIZIO ESTATE

Vi rammentiamo che convenzione internazionale l'Estate meteorologica inizierà il 1° giugno. Ovviamente verremo da un periodo pesantemente condizionato da piogge, temporali, fresco, quindi attendersi da subito l'arrivo del caldo e del sole è impossibile.

Diciamo che potrebbero esserci dei cambiamenti importanti nella distribuzione di alte e basse pressioni, un cambiamento che potrebbe far scivolare le perturbazioni atlantiche un po' più a nord e ciò darebbe modo all'Alta Pressione di affacciarsi con più convinzione. Come detto si tratterebbe dell'Alta Pressione del nord Africa, in grado di dirottare aria assai calda sulle nostre regioni.

INCOGNITA MALTEMPO

Va detto che le perturbazioni atlantiche non si allontaneranno troppo ma è ancora più importante sottolineare che non ammaineranno bandiera bianca.

Difatti alcune proiezioni modellistiche ipotizzano nuovi impulsi perturbati attorno al 10 giugno ed anche se non dovessero riuscire a coinvolgerci direttamente potrebbero comunque dar luogo a un incremento dell'instabilità e a una diminuzione delle temperature.

IN CONCLUSIONE

Insomma, non è ancora arrivato il momento di cantare vittoria. L'Estate verrà, presto, ma per ora non dovrebbe essere quell'estate terribilmente calda degli ultimi anni.

