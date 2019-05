Meteo 7 giorni: CICLONE MEDITERRANEO porterà di nuovo MALTEMPO nel weekend

METEO SINO AL 29 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone fatica ad imporsi con decisione sull'Italia, dove il meteo si mantiene ancora incerto per via di una lacuna barica. Sostanzialmente i massimi di pressione si mantengono lontani dal nostro Paese, dove pertanto continua il disturbo d'infiltrazioni d'aria fresca in quota, congeniali ad una certa instabilità atmosferica.

Estate a 45°C, il toto meteo è iniziato. Chissà cosa succederà

Tale scenario non è quindi in grado di assicurare pieno bel tempo sull'Italia. Vediamo infatti giornate soleggiate, che poi di botto mutano per via della formazione di temporali. Gli acquazzoni resteranno ancora in agguato nelle ore più calde, con fenomeni anche di una certa intensità stante il maggiore riscaldamento diurno.

Le temperature sono salite nei valori massimi, con il ritorno di un po' di caldo a partire dal Nord Italia, con punte anche di 25-26 gradi. Come già detto, non sembrano esserci i presupposti perché si affermino pienamente condizioni meteo stabili anticicloniche e per il weekend appare anzi confermato un nuovo guasto meteo che colpirà più direttamente le regioni del Centro-Sud.

Mediterraneo freddo, le influenze sul meteo dell'Estate

EVOLUZIONE METEO WEEKEND, CON PIOGGE PIU' DIFFUSE

Il previsto cambiamento verrà portato dall'affondo di un nuovo impulso d'aria fresca in quota, in discesa dal Nord Europa, che approfitterà della fragilità anticiclonica sul Mediterraneo. Tale vortice d'aria fresca in quota si porterà sul Mediterraneo Occidentale, approfondendosi tra Baleari e Nord Africa fin dalla giornata di sabato.

Meteo Maggio da record in Germania: 6 metri di neve in cima alla Zugspitze

Una bassa pressione si scaverà anche al suolo e tenderà a traslare verso levante per domenica, posizionandosi tra il Tirreno e le due Isole Maggiori. Questa comportare un peggioramento dapprima in Sardegna e poi più evidente al Centro-Sud, dove non mancheranno delle precipitazioni più diffuse, in quella che sarà un'ondata di maltempo dalle caratteristiche quasi autunnali.

Il tempo sarà quindi compromesso per l'ultimo weekend di maggio, ormai possiamo dirlo senza rischio di cadere in errore. La ricaduta perturbata determinerà maltempo anche importante al Centro-Sud e questa è l'ennesima anomalia di un maggio terribile. Strascichi perturbati permarranno anche per i primi giorni della nuova settimana, con instabilità e frequenti acquazzoni.

Centro meteo canadese, ITALIA, prima settimana di Giugno: temperature sotto la norma in Italia

METEO VENERDI 24 MAGGIO, ANCORA VIVACI TEMPORALI POMERIDIANI

Avremo inizialmente prevalenza di bel tempo, con ampie schiarite al mattino un po' ovunque. Seguirà il rapido sviluppo di nubi cumuliformi, con successiva insorgenza di temporali ad evoluzione diurna su aree interne e montuose alpine ed appenniniche. L'attività temporalesca sarà più vivace sul Nord Italia, dove ci sarà rischio di fenomeni di forte intensità.

I temporali coinvolgeranno anche le Alpi Occidentali, oltre che le Prealpi Lombardo-Venete con fenomeni che entro sera sconfineranno anche in Val Padana, specie sulle pianure a nord del Po. Per quanto concerne l'Appennino, i temporali più intensi si svilupperanno sui settori montuosi tosco-emiliani, poi abruzzesi e molisano con coinvolgimento anche delle aree interne subappenniniche.

METEO WEEKEND, VERSO NUOVA FASE PERTURBATA

Andremo incontro ad un graduale peggioramento, per la nuova bassa pressione che si scaverà tra Baleari e Nord Africa, per evolvere verso il Sud Italia. Sabato non avremo ancora grossi effetti, salvo un peggioramento dalla sera sulle due Isole Maggiori, con piogge e temporali. Altrove sole, con temporali pomeridiani sui rilievi alpini e dell'Appennino Centro-Settentrionale.

Domenica sarà la giornata peggiore per il Centro-Sud, con precipitazioni anche diffuse in particolar modo tra Isole Maggiori e versanti tirrenici. Sembra confermato che il Nord starà un po' ai margini di questo maltempo, ma non mancherà instabilità nel corso del giorno su Alpi, Prealpi e zone pedemontane dove saranno maggiormente probabili dei brevi acquazzoni.

CALDO SENZA ECCESSI, TEMPERATURE IN CALO DOMENICA

Clima decisamente gradevole, con valori che si assesteranno nella norma stagionale, o solo lievemente al di sopra soprattutto al Nord e zone interne delle regioni centrali tirreniche. Seguirà nel corso del fine settimana un nuovo moderato calo termico più avvertito domenica al Centro-Sud, per via della copertura nuvolosa e delle precipitazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Probabilmente anche l'avvio di settimana sarà ancora condizionato dal vortice mediterraneo, con ulteriori precipitazioni sparse in un contesto di spiccata variabilità. Osserveremo ancora con ogni probabilità l'insorgenza di temporali pomeridiani in montagna e zone adiacenti. Non sono escluse insidie perturbate entro metà settimana sul Nord Italia, a causa di ulteriori impulsi freddi e instabili.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina