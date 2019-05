Meteo 7 giorni: tra SOLE e improvvisi TEMPORALI. Poi PEGGIORA nel weekend

METEO SINO AL 28 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Sull'Italia la pressione atmosferica va progressivamente aumentando, consentendo una fase meteo più soleggiata. Tuttavia l'anticiclone fatica ad imporsi con decisione e rimane attiva una lacuna barica per via del fatto che i massimi di pressione si mantengono lontani dal nostro Paese. Tale scenario non è quindi in grado di assicurare pieno bel tempo sull'Italia.

Permangono ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota, favorevoli ad una certa instabilità atmosferica. Gli acquazzoni resteranno ancora in agguato nelle ore più calde, stante il riscaldamento diurno. Le temperature sono in netto aumento nei valori massimi, con il ritorno di un po' di caldo a partire dal Nord Italia, con punte anche di 25-26 gradi.

Questo clima più mite stride con il freddo anomalo che aveva finora dominato in questo maggio così anomalo. Non si tratta comunque di valori al di sopra della norma. Una parziale maggiore spinta anticiclonica è attesa tra giovedì e venerdì, ma non sembrano esserci i presupposti perché si affermino pienamente condizioni meteo stabili anticicloniche.

TENDENZA METEO WEEKEND, ANCORA INSIDIE PER UN NUOVO VORTICE

Un nuovo impulso d'aria fresca in quota, in discesa dal Nord Europa, potrebbe approfittare della fragilità anticiclonica sul Mediterraneo. Tale vortice d'aria fresca in quota potrebbe affondare verso il Mediterraneo Occidentale sul finire della settimana, per poi traslare tra il Nord Africa, le due Isole Maggiori e i mari del Sud Italia in genere.

Le conseguenze meteo, per il nostro Paese si tradurranno in una generale accentuazione dell'instabilità atmosferica. Una bassa pressione si scaverà comunque anche al suolo e ciò dovrebbe comportare un peggioramento dapprima in Sardegna e poi più evidente al Centro-Sud, dove non mancheranno delle precipitazioni più diffuse.

Insomma, nemmeno l'ultimo weekend di maggio si preannuncia favorevole al sole e si avrà una nuova ricaduta perturbata. Le regioni settentrionali resteranno ai margini di questo nuovo peggioramento, tuttavia non mancheranno temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, in occasione sconfinamento alle aree limitrofe.

METEO GIOVEDI' 23 MAGGIO, TEMPORALI POMERIDIANI PROTAGONISTI

La giornata inizierà quasi ovunque con il sole, ma poi tra le ore più calde e il pomeriggio numerosi temporali si svilupperanno soprattutto lungo le appenniniche, in propagazione ai settori interni delle regioni adriatiche fino alla Puglia. Temporali si avranno anche su Alpi Occidentali e aree prealpine centro-orientali, con possibili isolati sconfinamenti serale alle pianure del Triveneto.

L'attività temporalesca sarà accentuata dal maggiore riscaldamento diurno e saranno possibili anche grandinate sulle aree colpite dai fenomeni più intensi. Qualche scroscio di pioggia più isolato, sempre al pomeriggio, si potrà avere anche a ridosso dei maggiori rilievi delle due Isole Maggiori, nei settori orientali.

METEO VENERDI, ANCORA VIVACE INSTABILITA' DIURNA, POI PEGGIORA

La situazione resterà pressoché invariata per venerdì, con prevalenza di bel tempo al mattino e successiva insorgenza di temporali su aree interne e montuose. I fenomeni coinvolgeranno anche le Alpi Occidentali, oltre che le aree pedemontane della Val Padana dove i fenomeni temporaleschi si espanderanno fino alla sera e alla notte.

Lo scenario subirà poi un peggioramento, per la nuova bassa pressione che si scaverà tra Baleari e Nord Africa, per evolvere verso il Sud Italia. Sabato non avremo ancora grossi effetti, salvo un peggioramento sulle due Isole Maggiori. Altrove sole, con temporali pomeridiani sui rilievi. Domenica sarà la giornata peggiore per il Centro-Sud, con precipitazioni anche diffuse.

UN PO' DI CALDO, POI TEMPERATURE IN CALO NEL WEEKEND

Avremo un po' di tepore, ma senza eccessi, con valori che si assesteranno nella norma stagionale, o solo lievemente al di sopra soprattutto al Nord e zone interne delle regioni centrali tirreniche. Seguirà per il fine settimana un nuovo moderato calo termico più avvertito, per via del peggioramento che coinvolgerà il Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Probabilmente anche l'avvio di settimana sarà ancora condizionato dal vortice mediterraneo, con precipitazioni più probabili al Sud. Seguirà poi un miglioramento, in un contesto non del tutto stabile. Osserveremo ancora con ogni probabilità l'insorgenza di temporali pomeridiani in montagna e zone adiacenti. Non sono escluse insidie perturbate, a fine mese, sul Nord Italia.

