Preoccupante scossa di terremoto in Puglia, insolito evento

Una scossa di terremoto è stata registrata nella costa pugliese, in prossimità di Barletta, con una magnitudo di 3.9 ed una profondità di 35 chilometri.

Il fenomeno ha destato preoccupazione nella popolazione, e sono state evacuate scuole e uffici pubblici.

Come molti scienziati sostengono, anche quei territori a bassissimo rischio sismico, in epoca storica hanno avuto scosse di terremoto, sostengono che nessun'area del Pianeta è esente da sismi anche se non intensi.

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina