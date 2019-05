Meteo per domani, mercoledì 22. Qualche acquazzone, ecco dove più probabile

Rimane ancora incerto il meteo sull'Italia, per l'influenza di un vortice depressionario che stenta a lasciar spazio ad un netto miglioramento. Il minimo depressionario si va allontando molto lentamente verso est, a causa dell'ostacolo imposto da un ostinato promontorio anticiclonico proteso lungo l'Europa dell'Est.

In tal modo, continua ad affluire aria umida ed instabile di provenienza occidentale, in grado di determinare un tipo di tempo marcatamente variabile con ulteriore occasione per precipitazioni temporalesche, che tendono a presentarsi più diffuse a ridosso delle zone montuose.

La pressione atmosferica tenderà ad aumentare gradualmente, ma non sarà sufficiente ad assicurare pieno bel tempo. Giorno dopo giorno gli spazi soleggiati tenderanno a risultare più ampi, ma gli acquazzoni resteranno ancora in agguato.

Ecco più nel dettaglio il meteo previsto per domani, mercoledì 22 maggio. L'instabilità si andrà a ridimensionare solo in parte, con acquazzoni più probabili su aree interne del Centro Italia, ma anche aree alpine e prealpine centro-orientali.

Non mancheranno parziali sconfinamenti dei fenomeni verso le aree pedemontane di pianura. Altrove prevarranno schiarite, salvo addensamenti più compatti tra Levante Ligure ed Alta Toscana con qualche possibile piovasco.

Le temperature, per effetto del soleggiamento, subiranno ulteriori locali aumenti, specie al Sud e sulle Isole Maggiori. I valori massimi diurni torneranno quasi ovunque nella media, con un po' di caldo più avvertito al Nord Italia e nelle aree che beneficeranno di maggiore soleggiamento.

