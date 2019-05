Meteo per domani, lunedì 20 Maggio. Piogge, temporali assoluti protagonisti

Lo scenario meteo sull'Italia rimane decisamente compromesso, in quello che è un mese di maggio che non trova pace pace dall'instabilità e dal maltempo. Una nuova circolazione ciclonica si mantiene collocata sull'Italia, influenzando con precipitazioni temporalesche soprattutto le regioni del Centro-Nord.

L'area depressionaria fa affluire nuovamente correnti moderatamente fredde d'origine nord-atlantica, certo ben meno rigide di quelle artiche presenti nei giorni scorsi. Le temperature continuano a rimanere piuttosto basse per il periodo, specie laddove sono presenti le precipitazioni più frequenti.

Meteo ancora tormentato sull'Italia, nessuno stop. Fino a quando durerà?

La persistenza dei fenomeni piovosi sull'Italia è determinata dal fatto che il vortice trova difficolta a spostarsi verso est, a causa del muro anticiclonico presente sull'Europa Orientale. Ciò non deporrà a favore di un imminente miglioramento, anzi.

Meteo fine Maggio: ci sarà ancora da patire maltempo, freddo e pioggia

Ecco nel dettaglio la previsione meteo per la giornata di domani, lunedì 20 maggio. Il fulcro della depressione, pur indebolita, rimarrà ancora a ridosso dell'Italia, tra i settori carpatico-danubiani e le vicine aree occidentali balcaniche.

In tal modo, permarrà sull'Italia una circolazione umida ed instabile di provenienza occidentale, in grado di determinare un tipo di tempo marcatamente variabile per il transito di nuovi impulsi instabili. Attese precipitazioni più sporadiche in mattinata quando saranno più probabili in Liguria, ovest Sardegna e zone tirreniche.

Nel corso della giornata rovesci e temporali si svilupperanno soprattutto su aree interne e montuose, comprese le regioni meridionali e la Sicilia Non mancheranno nuove nevicate sulle Alpi e sulle cime appenniniche fino a quote non al di sotto dei 1700/1800 metri, con il prosieguo di un maggio dall'andamento meteo molto insolito.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina