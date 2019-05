Meteo 7 giorni: PIOGGE e TEMPORALI. INSTABILITA' anche in settimana

METEO SINO AL 24 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sull'Italia restano compromesse, in quello che è un mese di maggio caratterizzato da continue perturbazioni coadiuvate anche da aria fredda. Questo weekend sta scorrendo con una nuova perturbazione, stavolta di matrice nord-atlantica, in seno ad una depressione che ha raggiunto l'Italia.

La posizione settentrionale del minimo di bassa pressione espone soprattutto il Centro-Nord Italia a piogge e temporali, mentre le regioni meridionali restano più ai margini della circolazione perturbata. Da evidenziare che il vortice tende a rallentare nel suo spostamento verso est, a causa del muro anticiclonico presente sull'Europa Orientale.

Meteo fine Maggio: ci sarà ancora da patire maltempo, freddo e pioggia

Le temperature continuano a rimanere piuttosto basse per il periodo su gran parte d'Italia ed in genere sull'Europa Meridionale, mentre invece aria ben più calda risale lungo l'Europa Orientale fino a raggiungere alte latitudini verso il comparto balcanico-scandinavo ove troviamo le anomalie termiche più accentuate.

METEO NUOVA SETTIMANA TRA IMPULSI INSTABILI E ANTICICLONE

Nei primi giorni della nuova settimana il fulcro della depressione, pur indebolita, rimarrà ancora a ridosso dell'Italia, tra i settori carpatico-danubiani e le vicine aree occidentali balcaniche. In tal modo, permarrà sull'Italia una circolazione umida ed instabile di provenienza occidentale, in grado di determinare un tipo di tempo marcatamente variabile per nuovi impulsi instabili.

Meteo lungo termine: NON SE NE ESCE

Avremo così piogge e temporali intermittenti più diffusi nelle ore centrali diurne e a ridosso delle aree montuose. Non mancheranno nuove nevicate sulle Alpi fino a quote medie, con il prosieguo di un maggio dall'andamento molto insolito. Ci sarà però maggiore spazio per spazi soleggiati, quanto meno rispetto al weekend.

La pressione atmosferica andrà comunque lievemente ad aumentare per metà settimana, ma non sembrano esservi i presupposti per condizioni meteo stabili anticicloniche. Una possibile espansione anticiclonica è attesa tra giovedì e venerdì, ma potrebbe essere di breve durata a precedere l'avvicinamento di una nuova depressione fredda dalle Isole Britanniche.

Meteo al 30 MAGGIO, fine mese MOLTO CALDO

METEO DI OGGI DOMENICA 19 MAGGIO, CENTRO-NORD CON PIOGGE E ACQUAZZONI

Il tempo sarà più instabile al Centro-Nord, con piogge e temporali intermittenti, che diverranno più diffusi nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio. Non mancheranno anche occasionali grandinate, più probabili tra Prealpi e pianure a nord del Po di Lombardia Triveneto, oltre che su entroterra ligure e zone interne montuose del Centro Italia.

I fenomeni potranno facilmente sconfinare anche sulle aree costiere, specie in Adriatico. Avremo ulteriore occasione per neve sulle Alpi, in genere al di sopra dei 1800/2000 metri. Al Sud avremo tempo più asciutto e a sprazzi soleggiato, a parte occasionali focolai temporaleschi più probabili tra entroterra campano, Lucania e zone interne centro-settentrionali della Puglia.

METEO PRIMI GIORNI SETTIMANA, ANCORA TEMPORALI SPARSI

Lunedì il tempo si manterrà parecchio movimentato, con precipitazioni più sporadiche in mattinata quando saranno più probabili in Liguria, ovest Sardegna e zone tirreniche. Nel corso della giornata rovesci e temporali si svilupperanno soprattutto su aree interne e montuose, comprese le regioni meridionali e la Sicilia.

Ulteriori nevicate interesseranno le Alpi dai 1800/1900 metri e le cime più alte dell'Appennino. L'evoluzione meteo per martedì mostrerà cenni di miglioramento, con precipitazioni più probabili su Friuli, Alto Veneto, zone tirreniche e qua e là lungo la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. Mercoledì l'instabilità tornerà più vivace al Nord e su parte dell'Appennino Centro-Settentrionale.

CLIMA FRESCO, TEMPERATURE ANCORA SOTTO MEDIA POI IN RIALZO

Avvio di settimana che confermerà le temperature ancora più basse rispetto alla norma, con nuove locali flessioni al Sud. Un parziale aumento termico ci sarà poi a seguire fin da martedì, laddove ci sarà un maggiore soleggiamento, con particolare riferimento al Nord-Ovest. Per un rialzo termico più accentuato, probabilmente solo temporaneo, bisognerà attendere dopo metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il tempo migliorerà nella parte centrale della settimana, anche se non mancherà instabilità ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi. Una rimonta anticiclonica è attesa in particolare fra giovedì e venerdì con netto rialzo delle temperature, ma probabilmente sarà solo temporaneo in vista di un possibile nuovo guasto meteo nel fine settimana per una saccatura nord-atlantica.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

