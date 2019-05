Meteo 7 giorni: weekend di PIOGGIA, NEVE su Alpi. INSTABILITA' a seguire

METEO SINO AL 23 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è ostaggio di una nuova perturbazione, con il meteo di questo tormentato maggio che non trova davvero pace. Dopo i continui impulsi d'aria fredda artica, ora è arrivato il momento di fronti di provenienza più marcatamente atlantica con una perturbazione ben organizzata che si è portata sull'Italia, in seno ad una depressione fra la Francia e la Spagna.

Previsioni meteo WeekEnd con FORTE MALTEMPO e FREDDO

Questo meteo così travagliato deriva dall'assenza dell'anticiclone oceanico, che si è defilato e ha portato una cellula a nord, posizionando i propri massimi sull'Europa Settentrionale. In genere, le alte pressioni sul Nord Europa non depongono mai a favore di meteo stabile sull'area mediterranea e così sarà ancora per diversi giorni.

Il fine settimana sarà decisamente compromesso, soprattutto al Centro-Nord, per il passaggio piuttosto lento della perturbazione, legata ad un vortice che si porterà sulla nostra Penisola per poi rallentare nel suo ulteriore spostamento verso est, a causa dell'elevazione di un promontorio anticiclonico sub-tropicale sull'Est Europa.

Meteo al 29 MAGGIO, CALDO e FREDDO con estremi incredibili

METEO ANCORA INSTABILE NELLA PROSSIMA SETTIMANA

Come già accennato, il vortice depressionario che si porterà nel weekend sull'Italia faticherà a spostarsi verso levante. Pertanto, nei primi giorni della nuova settimana il fulcro della depressione, pur indebolita, rimarrà ancora a ridosso dell'Italia, tra i settori carpatico-danubiani e le vicine aree occidentali balcaniche.

Prima del CALDO, ancora rischio FREDDO: meteo folle

In tal modo, permarrà sull'Italia una circolazione umida ed instabile di provenienza occidentale, in grado di determinare un tipo di tempo marcatamente variabile, con piogge e temporali intermittenti più diffusi nelle ore centrali diurne e a ridosso delle aree montuosi. Ci sarà però spazio per maggiori spazi soleggiati, quanto meno rispetto al weekend.

Il mese di maggio si conferma quindi con un andamento meteo particolarmente inquieto che dovrebbe probabilmente protrarsi per l'intera settimana. La pressione atmosferica andrà comunque lievemente ad aumentare, ma non sembrano esservi i presupposti per condizioni meteo stabili. Una possibile espansione anticiclonica è attesa tra giovedì e venerdì, ma potrebbe essere di breve durata.

Meteo nel Mondo: ITALIA fa molto freddo ma altrove ci sono anomalie impressionanti

METEO SABATO 18 MAGGIO, CENTRO-NORD SOTTO PIOGGE E TEMPORALI

La nuova perturbazione entrerà decisamente nel vivo, con piogge e temporali diffusi al Settentrione, anche forti in mattinata sul Piemonte e poi in serata sul Triveneto e soprattutto in Emilia Romagna, dove si potranno avere fenomeni di forte intensità. Allo stesso tempo, schiarite serali si affacceranno tra Piemonte ed ovest Lombardia. Attesa la caduta di neve copiosa sulle Alpi, dai 1600/1800 metri.

Meteo per domani, weekend partirà col maltempo. Piogge, temporali, grandine

Il peggioramento coinvolgerà il Centro Italia, con temporali a macchia di leopardo, inizialmente più probabili su Toscana, Umbria e Lazio, poi nel pomeriggio sera su aree interne marchigiane ed abruzzese. Rasserenamenti prevarranno al Meridione, pur con qualche piovasco più probabile su Campania, Molise e Puglia Settentrionale. Locali piogge sono attese anche sul nord della Sardegna.

METEO DOMENICA, ANCORA INSTABILE AL CENTRO-NORD E MEGLIO AL SUD

Dal meteo FREDDO al CALDO fortissimo

L'instabilità si manterrà molto vivace al Centro-Nord, con piogge e temporali intermittenti, che diverranno più diffusi nelle ore centrali del giorno. Non mancheranno anche grandinate, più probabili tra Alpi e pianure a nord del Po, oltre che su entroterra ligure e zone interne montuose del Centro Italia.

I fenomeni potranno facilmente sconfinare anche sulla fascia costiera, specie in Adriatico. Avremo ulteriore occasione per neve sulle Alpi, in genere al di sopra dei 1800 metri. Al Sud avremo tempo più asciutto e a sprazzi soleggiato, a parte occasionali focolai temporaleschi più probabili tra entroterra campano, Lucania e zone interne della Puglia centro-settentrionale.

TEMPERATURE ANCORA SOTTO MEDIA

La colonnina di mercurio calerà al Centro-Nord, in funzione del peggioramento, mentre il clima sarà più mite al Sud. Un parziale aumento termico ci sarà nella prima parte della nuova settimana, laddove ci sarà un maggiore soleggiamento. Al momento non si prevede l'arrivo del caldo e le temperature resteranno anzi ancora sotto la media soprattutto al Nord e sul Centro Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una lacuna ciclonica permarrà sul Mediterraneo Centrale, favorevole a condizioni d'instabilità per i primi giorni della settimana che si paleseranno soprattutto con acquazzoni pomeridiani più frequenti in montagna, ma in sconfinamento su pianure del Centro-Nord. Per un miglioramento più deciso bisognerà attendere la parte centrale della settimana, ma probabilmente sarà solo temporaneo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina