Meteo lungo termine: gli scenari sull'Europa e l'Italia

Abbiamo già annunciato che il meteo di questo weekend sarà decisamente compromesso: una vastissima saccatura, infatti, condizionerà pesantemente il tempo non solo per sabato e domenica, ma anche per lunedì e martedì nelle regioni centro meridionali.

Previsioni meteo WeekEnd con FORTE MALTEMPO e FREDDO

Dopodiché, si apre una breve fase stabile per tutti, con temperature in rialzo fino a portarsi in media o leggermente al di sopra.

Meteo al 29 MAGGIO, un vero caos, tra CALDO e FREDDO e temporali. Primavera azzerata

Le brevi fasi stabili non sono altro che un intervallo tra una perturbazione e l'altra.

Ma quanto durerà questa fase meteo più stabile?

Incredibile tempesta di grandine nel North Carolina: video meteo

Gli scenari sono abbastanza divergenti, sebbene i principali modelli propendano a inquadrare un nuovo ennesimo peggioramento per il prossimo weekend.

Non si scappa, l'ESTATE esploderà improvvisamente

Nuovo guasto per il prossimo weekend? (Previsione da confermare)

Ovviamente è ancora presto per stilare dettagli e la previsione andrà confermata di giorno in giorno, ma il pattern a livello europeo continua a essere abbastanza variabile e capriccioso: le brevi fasi asciutte non sono altro che una fase intermedia tra un peggioramento e l'altro, infatti le alte pressioni strutturate latitano da molto tempo.

Prima del CALDO, ancora rischio FREDDO: meteo folle

E sarà così anche per diversi giorni: non si intravedono, infatti, anticicloni stabili che possano garantire soleggiamento per più giorni su tutta Italia.

Il meteo del mese di maggio, quindi, dopo aver relegato occasioni di tempo invernale alternato a primaverile, adesso fornirà un tipo di tempo autunnale, in attesa di nuovi possibili sviluppi nell'ultima decade del mese.

Meteo nel Mondo: ITALIA fa molto freddo ma altrove ci sono anomalie impressionanti

Meteo oggi, maltempo in rotta sul Nord Italia

Dal meteo FREDDO al CALDO fortissimo

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina