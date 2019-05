Meteo al 29 MAGGIO, un vero caos, tra CALDO e FREDDO e temporali. Primavera azzerata

Il periodo di previsione appare molto movimentato. Questa rappresentazione intende evidenziare i forti contrasti termici in quel periodo che ormai consideriamo quasi Estate.

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 29 MAGGIO

Dando un'occhiata ai modelli matematici di previsione s'intravede qualche accenno d'Estate, perlomeno nelle proiezioni meteo che ci proiettano a cavallo tra fine maggio e inizio giugno.

Meteo 7 giorni: weekend di PIOGGIA, NEVE su Alpi. INSTABILITA' a seguire

In realtà non mancano le incognite, incognite dettate dal fatto che prima dovremo affrontare un periodo di instabilità a causa di ulteriori perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Avremo una prevalenza delle correnti occidentali, questo è quel che si evince dall'analisi modellistica odierna, magari con qualche accenno di rimonta anticiclonica al Sud Italia ma subito stoppata da una permanente area ciclonica sul Mediterraneo.

Attenzione poi al ritorno dell'Alta Pressione sull'Europa occidentale perché se è vero che potrebbe spingersi sulle nostre regioni è altrettanto vero che potrebbe comportarsi come ha fatto finora ovvero dirigendosi verso il Regno Unito con conseguenze tutt'altro che estive.

Previsioni meteo WeekEnd con FORTE MALTEMPO e FREDDO

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di breve termine è evidente come il cambiamento in atto sia destinato a segnare un cambio di passo in termini di temperature. Con le correnti atlantiche evidentemente saliranno le temperature, mentre per quanto riguarda le piogge cambierà poco o nulla.

Incredibile tempesta di grandine nel North Carolina: video meteo

Difatti ci aspettiamo altre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Gran parte della prossima settimana potrebbe proporci situazioni d'instabilità con fiammate più o meno accese e intervalli durante i quali il bel tempo ci ricorderà che ci stiamo approssimando alla bella stagione.

FREDDO O CALDO? BEL DILEMMA

Non si scappa, l'ESTATE esploderà improvvisamente

Abbiamo citato il posizionamento dell'Alta Pressione, verso fine mese, perché come sempre andrà a influenzare - pesantemente - il quadro meteo climatico. Se dovesse posizionarsi nuovamente sulla Penisola Iberica e da lì spingersi verso la Gran Bretagna potrebbe aprire le porte a nuovi affondi freddi da nord. E' chiaro che a quel punto l'Estate dovrebbe ancora attendere perché il tempo peggiorerebbe e le temperature si orienterebbero al di sotto delle medie stagionali. Sarebbe una situazione non dissimile dall'andamento medio di questo mese di maggio.

Se invece l'Anticiclone riuscisse a portarsi con decisione verso levante, mettendo freno alle velleità perturbate atlantiche, l'Estate potrebbe effettivamente accogliere il mese di giugno. Bel tempo e caldo arriverebbero sulle nostre regioni.

Prima del CALDO, ancora rischio FREDDO: meteo folle

IN CONCLUSIONE

Capite come siamo ancora in bilico, le proiezioni a lungo termine non ci consentono di sciogliere la prognosi e se dovessimo puntare un euro sul trend prevalente lo punteremmo sulla prosecuzione della variabilità con rischio "freddo" sempre incombente.

Meteo nel Mondo: ITALIA fa molto freddo ma altrove ci sono anomalie impressionanti

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Caldo estivo in Scozia e Islanda, meteo al contrario

- AOSTA

- BARI

Temperature record per Maggio in Italia, meteo come d'inverno

- BOLOGNA

- CAGLIARI

CALDO AFRICANO esagerato, potrebbe essere fortissimo

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

Dal meteo FREDDO al CALDO fortissimo

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina