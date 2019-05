Temperature record per Maggio in Italia, meteo come d'inverno

CRONACHE METEO: dopo l'afflusso di aria fredda, avvenuto il giorno precedente, la serenità del cielo e la calma di vento hanno portato le temperature minime ad abbassarsi notevolmente in Italia nella mattina del 16 Maggio.

I valori sono rimasti al di sotto dello zero in montagna, ma sono calati anche su diverse zone di pianura; all'aeroporto di Pisa San Giusto, la temperatura ha raggiunto un minimo termico di +4,0°C, record di freddo per questo giorno, ed anche seconda temperatura più fredda rilevata in Maggio negli ultimi 50 anni.

Recentemente, sono stati raggiunti i +5°C nel Maggio del 2012 ed in quello del 2006.

Il 28 Maggio 1991 la temperatura minima raggiunse ugualmente +4°C il giorno 28, mentre nell'altrettanto freddo Maggio del 1984 non si scese sotto i +5°C.

Nel Maggio del 1979 si scese a +5°C, così come si scese a +5°C il 15 Maggio 1978.

La temperatura più fredda rilevata in Maggio negli ultimi 50 anni sono stati i +3°C raggiunti quest'anno il giorno 7 Maggio.

Continua il periodo freddo sul Monte Argentario, in provincia di Grosseto, dove per due giorni consecutivi sono stati abbattuti i record di freddo per il singolo giorno, con +5,0°C e +5,4°C, rispettivamente i giorni 15 e 16 Maggio, e che hanno visto quest'anno il record assoluto di freddo dal 1974 con +3,6°C il 6 Maggio scorso.

A Piacenza la temperatura minima di +4,4°C raggiunta il 16 Maggio è record giornaliero di freddo, ma la città è riuscita ad arrivare a zero gradi nel lontano Maggio 1979.

A Guidonia, nel Lazio, la temperatura minima di +6,8°C raggiunta il giorno 16 non è riuscita ad avvicinarsi ai +3,6°C dello scorso 7 Maggio, che è il record di freddo storico per Maggio.

