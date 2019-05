Meteo pazzo, Siberia centrale, caldo, tempeste e grandine gigante

Le condizioni meteo sono stravolte, dopo le fortissime nevicate avvenute in Corsica, la neve oggi è caduta a quote insolitamente basse per la stagione in Sicilia, ma anche in Calabria. In molte località ci sono state grandinate e nubifragi, oltre che tanti temporali. La temperatura si è abbassata su valori anche di 15°C sotto la norma del periodo.

In Abruzzo alcune strade di montagna sono state chiuse per la troppa neve.

Meteo Nord Italia e Centrali Tirreniche: maltempo senza fine, FREDDO

Ebbene, mentre nei nel social network in alcuni giornali italiani si ridicolizza la teoria del Global Warming portata avanti da illustri scienziati, appoggiata da buona parte degli Stati del Mondo, ciò perché fa freddo in pieno maggio, e quindi di botto del caldo che fa altrove non ci riguarda.

Ebbene, ci sono ampie aree del Pianeta dove invece la temperatura è molto superiore alla media, iniziamo innanzitutto il Nordafrica, ma poi anche e in particolar modo una parte della Siberia, dove da giorni la temperatura si mantiene anche di 10° centigradi superiore alle medie del periodo, tanto che si formano temporali pomeridiani e serali di forte intensità, alcuni di questi avevano interessato discorsi giorni anche la grande area metropolitana di Mosca, con parecchi danni anche in città sia per il forte vento che per la grandine.

Corsica e le incredibili nevicate: altro video meteo

Ma la notizia oggi è di grandine di grosse dimensioni caduta nel cuore della Siberia, eppure siamo solo a maggio.

Va detto che durante la stagione estiva, un'ampia aria della Siberia vede temperature anche superiore a 30° centigradi, ma di certo è abbastanza anomalo che ciò succeda a maggio. Così tanta energia e instabilità atmosferica danno luogo a super temporali, con trombe d'aria, e come abbiamo detto grandine di grosse dimensioni sino a 5 cm di diametro.

Meteo molto CALDO si sta accumulando nel Nord Africa

Neve e pioggia abbondante in arrivo in California: rarissimo evento meteo di Maggio

Record storico di freddo a New York, neve nel Vermont, meteo anomalo negli Stati Uniti

Estremi meteo opposti: caldo record in Portogallo e Turchia, record di freddo in Corsica

Video meteo, bufere di neve oltre i 600 metri in Corsica

USA, cadono insolite nevicate: video meteo dell'evento

Meteo Stati Uniti, l'anno più piovoso mai registrato

Pubblicato da Alberto Mancini

Inizio Pagina