Meteo Nord Italia e Centrali Tirreniche: maltempo senza fine, FREDDO

Il meteo per il Nord Italia e le Centrali Tirreniche sarà ancora una volta decisamente piovoso: una vastissima saccatura di origine atlantica interesserà le suddette regioni da venerdì a lunedì, compromettendo totalmente il weekend e proponendo un tipo di tempo consono all'autunno.

Saranno giornate grigie, uggiose, turbate e ricche di spunti piovosi, anche di forte intensità.

Ma quanto durerà questa fase meteo piovosa?

Prendo ad esempio tre grosse città interessate dal maltempo, Milano, Firenze e Roma, utilizzando la tecnica dell'ENSEMBLE (cortesia Wetterzentrale).

Video Meteo, NEVE di metà maggio incredibile in Italia fino a bassa quota

Corsica e le incredibili nevicate: altro video meteo

Si nota dai grafici proposti che il maltempo sarà persistente ancora molto a lungo, in particolare nelle regioni centrali: si nota, infatti, sia per Firenze sia per Roma non solo una fase meteo molto piovosa ma anche decisamente fredda, costantemente 4 o 5 gradi sotto media per molti giorni.

Meteo molto CALDO si sta accumulando nel Nord Africa

Attenzione, però, che quelle sono temperature in libera atmosfera e non comprendono eventuali fenomeni piovosi, i quali potrebbero far abbassare ulteriormente le temperature: insomma, farà freddo, decisamente molto freddo per il periodo, soprattutto nel caso di precipitazioni temporalesche pomeridiane.

È possibile, infatti, che nelle fasi meteo più piovose e perturbate le temperature massime potrebbero essere anche 10 gradi sotto media: in queste regioni la tendenza estiva è ancora molto ma molto lontana.

Una perturbazione tira l'altra: meteo compromesso per giorni

Meteo pessimo tra Calabria e Sicilia, altrove tregua di breve durata

Il CALDO sarà subito FORTE, è il nuovo meteo estivo

Meteo per domani, si avvicina nuova PERTURBAZIONE. PEGGIORA al Nord

Neve e pioggia abbondante in arrivo in California: rarissimo evento meteo di Maggio

Meteo caldo al primo raggio di sole, alcuni dati previsti

Previsioni meteo weekend: FORTE MALTEMPO per tutta Italia

CALDO --> FORTE e improvviso dal meteo FREDDO

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina