Video Meteo, NEVE di metà maggio incredibile in Italia fino a bassa quota

La neve a Piano Battaglia, in Sicilia, nelle Madonie.

Quella del 15 maggio è stata una giornata dal meteo invernale che ricorderemo a lungo, per le ripercussioni collegate al passaggio di un vortice d'aria molto fredda in quota, che ha portato nevicate del tutto inusuali che davvero non si ricordavano in pieno maggio.

Abbiamo approfondito quanto accaduto in Corsica, con la neve abbondante fino in collina che non si era mai vista così tardivamente. Per quanto non sia parte dell'Italia, da un punto di vista geografico la Corsica fa certamente parte della nostra Penisola.

Meteo pessimo tra Calabria e Sicilia, altrove tregua di breve durata

Spruzzate di neve a quote basse per il periodo, sebbene meno eccezionali, non sono mancate nemmeno su alcune parti d'Italia. Il filmato che vi mostriamo evidenzia la neve che cadeva al mattino del 15 maggio a Bagno di Romagna, località termale appenninica posta ad appena 450 metri di quota.

Clamoroso meteo di maggio; tormente di neve in Corsica

Nevicate a quote insolite si sono avute nelle ultime ore anche in Sicilia, fin sotto i 1500 metri. Si è raggiunto il culmine di una situazione anomala che ha visto il freddo a più riprese assoluto protagonista per tutta questa prima parte di maggio. Probabilmente questo mese di maggio passerà alla storia come uno dei più freddi degli ultimi 30 anni.

