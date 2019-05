Dal meteo FREDDO al CALDO fortissimo

Osservando le proiezioni meteo climatiche che spingono la loro linea di tendenza per tutto giugno, osserviamo che le anomalie del tempo atmosferico che stanno investendo l'Europa potrebbero proseguire anche il prossimo mese. Quest'oggi abbiamo analizzato le proiezioni del Centro Meteo europeo che prospettano linee di tendenza per un periodo di 46 giorni. Ovviamente, queste previsioni non hanno la medesima affidabilità delle linee di tendenza sino a cinque giorni, ma tuttavia ci danno delle tracce utili per stilare approssimative analisi e soprattutto delle riflessioni che chiamiamo "editoriali".

MAPPA SOPRA RAPPRESENTATA

La cartina è una previsione del Centro Meteo americano, e lo evidenziamo da subito, prospetta una proiezione che cambierà ancora varie volte, ma illustra degli aspetti che sono di notevole rilevanza: innanzitutto, l'avvezione calda dal Sahara soprattutto sulla Penisola Iberica, dove per fine mese, se questa carta fosse confermata, si potrebbero raggiungere i 40°C in alcune località. Ma il caldo verrebbe anche l'Italia, e sarebbe improvviso, irruento.

Un altro elemento di spicco nella previsione è l'irruzione di masse d'aria polare, freddissime per il periodo. Queste, intiepidite potrebbero nel seguito raggiungere il Mar Mediterraneo e l'Italia, e qui parliamo dei primissimi giorni di Giugno.

In passato ci sono state irruzioni di aria polare anche nei mesi estivi, ma quest'anno sono molto più fredde della norma, e lo ha mostrato la caduta di neve a quote insolite.

Or ora, per giugno non penso che le ondate di freddo possano portare la neve a quote basse in Italia.

In questa sede parliamo soprattutto di caldo, il quale potrebbe, altresì venire intenso, anche se inizialmente per brevi periodi, anche perché il Sahara è più caldo della media, e misura temperature che sarebbero più tipiche in piena estate. Però se irruzioni d'aria così fredda venisse a contatto con aria molto calda, si potrebbero avere fenomeni insolitamente intensi, ma anche insoliti. E le cronache del passato, quelle descritte e non misurate con strumentazione, ne riportano diversi negli anni.

LA PERSISTENZA

Quello che abbiamo osservato dal nello scorrere i 46 giorni di previsione e la persistenza delle anomalie della circolazione atmosferica europea, la quale sarà squarciata ripetutamente da aree di bassa pressione che potrebbero interessare l'Italia. Per intenderci, il nostro Paese potrebbe divenire obiettivo di aree depressionarie foriere di meteo avverso e temperatura più bassa della media.

INTERVALLI DI BEL TEMPO E MOLTO CALDO

Soprattutto tra la fine di maggio e giugno, quando la radiazione solare tenderà a raggiungere il suo massimo annuale, gli squilibri della circolazione atmosferica che abbiamo descritto, accentueranno gli sbalzi termici, con giornate caldissime in coincidenza di avvezione di aria calda africana, seguite da altre decisamente fresche semmai dovessero esserci precipitazioni e correnti più fredde da Nord.

Già previsioni a più breve termine, ad esempio del modello meteo matematico americano, ci mettono in guardia prospettando nuove irruzioni di aria polare fin quasi il Mediterraneo. Il fin quasi potrebbe tramutarsi in irruzione d'aria fredda diretta verso il nostro Paese come è avvenuto nelle precedenti proiezioni, le quali, col trascorrere dei giorni hanno poi sfornato quello che è avvenuto, ovvero masse d'aria insolitamente fredda che hanno raggiunto l'Italia.

GIUGNO FREDDO O CALDO?

Nonostante la scienza meteo abbia fatto passi da gigante, soprattutto in ambito previsionale, ad oggi non è possibile stabilire se avremo un Giugno caldo o più freddo della media in Italia. Esiste il rischio, peraltro già evidenziato, che l'Italia si trovi in un canale di aria fredda tra due di aria molto calda che attualmente si sono stabiliti uno ad ovest e l'altro ad est. Queste si chiamano situazioni di blocco.

Tuttavia, per ora sembrerebbe che la circolazione atmosferica tenda sbloccarsi, e sia ovest che ad est venga erosa la colonna di aria calda che attualmente interessa quelle aree. Sta per avviarsi un periodo meteo caratterizzato da correnti oceaniche che interesserà anche l'Italia.

La circolazione atmosferica, osservata a livello emisferico, è attualmente piuttosto dinamica, anche se poi abbiamo osservato che sia ad ovest che ad est dell'Europa ci sono state temperature molto superiori alla media. Quindi situazioni di blocco, che poi hanno favorito le irruzioni di aria fredda in Italia.

CALDO INTENSO, PERCHE'

Quanto più saranno intense e durature le situazioni di blocco, il rischio che le ondate di caldo siano molto intense è da considerare, sia perché in passato è avvenuto così, sia perché laddove si stanno verificando generano temperature molto superiori alla media. Possiamo citare il caldo eccessivo che si è avuto nella Russia europea in Ucraina, il caldo eccessivo nella Penisola Iberica e il Portogallo, mentre oppure quello che ha attanagliato la parte orientale e occidentale del Nord America, mentre la parte centrale degli Stati Uniti che va dai Grandi Laghi verso il Golfo del Messico avuto temperature di poco sotto la media.

Le intense ondate di calore sono una caratteristica del nuovo clima, e il passaggio la periodi freschi a molto caldi con immediatezza, generano maggiori disagi rispetto a ondate di calore giunte progressivamente.

Attualmente nostro corpo umano, ma anche gli animali, sono abituati a temperature più basse della media, se improvvisamente passassimo ai valori termici che si sono avuti altri mesi di maggio, partiremo il caldo più che allora, in quanto il corpo umano non avrebbe il tempo di adeguarsi al cambiamento atmosferico.

GIUGNO INCERTO

Senza volerlo abbiamo fatto cenno a quello che potrebbe essere Giugno, ma come avete osservato non siamo andati nel dettaglio previsionale, abbiamo solo evidenziato che potrebbero manifestarsi anche il prossimo mese forti anomalie meteo. Di certo siamo un po' impressionati dalle tracce di quello che potrebbe succedere il prossimo mese, e preferiamo soffermarci ancora qualche giorno prima di stilare un'analisi, in quanto l'atmosfera è estremamente caotica nell'emisfero settentrionale, inoltre il Vortice Polare è ancora piuttosto attivo (ciò è abbastanza tardivo), e ciò tende a instabilizzare la circolazione atmosferica generale.

LA NOSTRA NON E' UNA PREVISIONE DI CALDO

La nostra, vista in questo articolo, non è una previsione di quando farà caldo e quanto farà caldo, non possiamo dirvi quanti gradi avremo a Roma o a Milano, non esiste nessun modello matematico in grado di essere così preciso, stiamo manifestando soprattutto una riflessione che parte dai da punti logici, e che esprime solo ed esclusivamente una ragionamento.

Pubblicato da Federico De Michelis

