Meteo 7 giorni: raffica di PERTURBAZIONI con PIOGGIA, TEMPORALI e NEVE

METEO SINO AL 13 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Ormai passata l'ondata di freddo, il meteo resta assolutamente turbolento e non ci sarà spazio per godere di durature fasi soleggiate. L'Italia sarà vulnerabile e verrà anch'essa interessata dal passaggio di nuove perturbazioni, così come l'Europa Centro-Occidentale. Il peggioramento deriva da un profondo vortice nord-atlantico, che sta portando il proprio fulcro tra Inghilterra e Francia.

Il fronte perturbato, collegato a tale depressione, riuscirà a coinvolgere anche parte dell'Italia, facendo venir meno il tentativo dell'anticiclone delle Azzorre di riconquistare l'Italia. A seguito dell'ingresso perturbato, le temperature subiranno un nuovo calo soprattutto al Nord, ma non ci sarà freddo come nei giorni scorsi.

La neve sulle Alpi cadrà a quote medie e non più bassissime. Ricordiamo che la recente ondata di freddo è stata del tutto inedita per il periodo ed è stata una delle più forti degli ultimi anni. Episodi di freddo o gelo così eccezionali sono da ritenersi normali nell'ottica del riscaldamento globale, a cui si associa un aumento degli eventi estremi.

METEO COMPROMESSO ANCHE NEL WEEKEND, FRONTE TEMPORALESCO

Il vortice depressionario, atteso sul Regno Unito, avrà delle ripercussioni fin sul Mediterraneo determinando il cedimento del modesto campo di alta pressione. Il previsto peggioramento meteo si realizzerà fin da mercoledì, a partire dal Nord Italia e in successiva espansione alle regioni centrali, quando la depressione si sposterà attenuata sulle nazioni centrali europee.

La colonnina di mercurio calerà, ma non avremo alcuna nuova fase di freddo anomalo. Il tempo resterà variabile anche nella seconda parte della settimana, con un possibile guasto più incisivo nel corso del weekend lungo tutta la Penisola, per l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa che interesserà tutto lo Stivale.

Ne deriveranno temporali che, secondo le ultime elaborazioni, potrebbero colpire più direttamente le regioni del versante adriatico ed il Nord-Est. Questo fronte sarà sospinto da una nuova irruzione fredda, che potrebbe riportare la neve anche sotto i 1500 metri su Alpi ed Alto Appennino. Maggio insomma prosegue alquanto bizzarro e con un'estate che sembra ancora molto lontana.

METEO MERCOLEDI' 8, NUOVO MALTEMPO SUL NORD ITALIA

Le precipitazioni già dal mattino interesseranno Valle d'Aosta Piemonte, Liguria ed Alta Lombardia, poi tra pomeriggio e sera i fenomeni, in graduale intensificazione, si espanderanno verso est a coinvolgere Triveneto ed Emilia. In serata non si esclude qualche fenomeno più cospicuo a carattere temporalesco.

Sulle Alpi nevicherà in genere oltre i 1500/1700 metri e solo durante le precipitazioni più intense potrà temporaneamente fioccare a quote più basse, specie verso fine giornata. Ancora in attesa il resto d'Italia, ma con prime piogge in intensificazione dalla sera sull'Alta Toscana. I venti si disporranno un po' ovunque meridionali.

METEO GIOVEDI', PIOGGE E TEMPORALI VERSO IL CENTRO ITALIA

Il maltempo si concentrerà fin dal mattino sulle regioni centrali, con piogge e temporali sparsi soprattutto fra Toscana, Umbria e Marche. I fenomeni saranno più occasionali su Lazio ed Abruzzo, mentre non sono attese piogge in Sardegna. In mattinata residue precipitazioni insisteranno sul Nord-Est, con neve dai 1300/1500 metri sulle Alpi.

Ritroveremo nubi irregolari Sud, ma senza fenomeni con tendenza a qualche precipitazione serale tra Campania, Molise e Puglia Settentrionale. Per venerdì un po' di variabilità si avrà al Sud, mentre avremo un intervallo di meteo più stabile sul resto d'Italia in attesa di una nuova perturbazione che condizionerà il weekend.

TEMPERATURE TRA ALTI E BASSI, MA SENZA PIU' FREDDO ECCESSIVO

Un nuovo calo della colonnina di mercurio si attende sul Nord Italia, in concomitanza del nuovo peggioramento. Si avranno temperature comunque di poco sotto la media, mentre il clima tornerà più mite al Centro-Sud, tipicamente in linea con la primavera. Non si prevede però l'arrivo del caldo, ma anzi nel weekend potrebbe aversi un nuovo raffreddamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo l'offensiva perturbata di metà settimana, non si prevede ancora nulla di buono. Ci sarà infatti la possibilità di un'ulteriore incursione perturbata su tutta Italia nel corso del weekend, seguita da correnti fredde dal Nord Europa. Stavolta il maltempo produrrà più temporali e saranno coinvolti i versanti orientali della Penisola ed il Sud.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

