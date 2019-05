Meteo STOP del riscaldamento del Pianeta. Ahimè siamo messi male

Non molti sanno che tesi e prove meteo climatiche del riscaldamento del Pianeta sono negate da un gran numero di persone. Questi giorni in Italia fa freddo, è caduta la neve sino alle basse quote, e d'improvviso ci siamo dimenticati che per mesi e mesi abbiamo avuto temperature perennemente sopra la media, ci siamo scordati che d'inverno la neve in pianura da anni è rarissima, ignoriamo che piove con minor frequenza e maggiore intensità.

METEO estremo, l'incredibile anomalia in Europa contro il resto del Mondo

Ignoriamo che il clima è cambiato, perché siamo convinti che il Riscaldamento del Pianeta è una farsa costruita ad arte da coloro che intendono speculare sul fenomeno atmosferico.

Quello che vi abbiamo descritto è ciò che viene detto da molti appassionati di meteorologia, alcuni scienziati e in serie anche da alcuni partiti politici e giornali. Il clima è divenuto terreno di scontro politico. Ciò non solo in Italia, ma in tutto il pianeta.

Nuovo peggioramento all'orizzonte: il meteo di questa Primavera ricorda l'Inverno

Osservando la mappa del NOAA che mostra le anomalie della temperatura di oggi sul nostro Pianeta, osserviamo che prevalgono quelle positive, ovvero su buona parte della Terra fa più caldo rispetto alla norma.

In Europa ed in Italia la temperatura è sotto la media del periodo.

CALDO? No grazie, il meteo non vuole saperne

Il Riscaldamento Globale e un fenomeno atmosferico che si manifesta ovunque, ma ci sono sempre delle aree dove temporaneamente fa più freddo rispetto la media altre amplissime dove fa più caldo, altre ancora dove fa caldissimo.

Attualmente fa caldissimo in Groenlandia, in Siberia dove la neve si è fusa in largo anticipo, fa caldissimo persino in ampie aree del Polo Sud, interessato per lunghi periodi da anomalie termiche negative.

Tuttavia la temperatura planetaria quest'oggi viene stimata in circa 0,7°C sopra la media, ovvero siamo sopra la norma.

Per intenderci la temperatura del Pianeta quest'oggi NON certifica un raffreddamento. Volendo questo valore è molto grave se fosse già in atto un raffreddamento del Pianeta correlato al Minimo Solare. Ciò che scriviamo è tangibile dai dati del NOAA.

La Terra è in Global Warning anche se in Italia e buona parte d'Europa fa freddo, lo è stata durante l'Inverno, nonostante il gelo siderale e le tempeste di neve nel Nord America. Siamo in Global Warning, e non siamo noi a dirlo bensì la scienza a cui sempre facciamo riferimento.

Pubblicato da Federico De Michelis

