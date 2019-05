Neve a bassa quota domenica: ecco dove secondo il modello meteo ICON

PREVISIONI METEO: le previsioni del modello matematico tedesco ICON ci mostrano con tutta la loro veemenza la forte ondata di maltempo in arrivo nella giornata di domani.

La prima immagine mostra le precipitazioni in millimetri sul Nord Italia, fino alla mattina di lunedì 6 Maggio, e mostrano quantitativi molto alti di pioggia, fino a valori di 70-80 mm su Lombardia, Emilia e Veneto.

Le precipitazioni, oltre ai temporali causati dall'irruzione fredda, vengono incentivate sulla zona appenninica tosco-romagnola dal fenomeno dello stau, grazie al quale i venti da est e da nord est spingeranno le nuvole in direzione della dorsale montuosa, incentivandole ulteriormente, fino a valori molto elevati.

Fin qui, niente di eccezionale per un mese, quello di Maggio, che in diverse occasioni, nel passato, è stato molto piovoso.

L'eccezionalità sta nell'afflusso di aria fredda che accompagna il fronte di domani, il modello matematico tedesco prevede, infatti, che le forti precipitazioni abbasseranno il livello dello zero termico praticamente fino al suolo lungo la dorsale appenninica emiliana e le zone pedemontane, mantenendo comunque un livello di 800-1000 metri altrove.

E' quindi prevista una quantità di neve eccezionale per Maggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove si potrebbe superare il metro di neve fresca, con neve che scenderebbe praticamente quasi fino alla pianura sui rilievi collinari prospicienti all'Appennino, scendendo molto in basso altrove.

Le temperature in pianura potrebbero rimanere su valori inferiori a 10°C, e non si escludono eventuali rovesci nevosi su alcune località di pianura emiliane in caso di eventi temporaleschi.

Pubblicato da Giovanni De Luca

